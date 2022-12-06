Кровь, глаза животных и взрывчатка: какие посольства Украины за границей получили опасные пакеты

Врагу не удается достичь своих планов на поле боя, поэтому он продолжает терроризировать мирное население и запугивать мир своими угрозами.

Сначала неоднократно были заявления о применении ядерного оружия, но впоследствии в ход пошли более привычные агрессору методы устрашения.

Так, начиная с конца ноября, началась террористическая акция против посольств и консульств Украины по всему миру.

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Первый акт терроризма против посольств и консульств

30 ноября в посольство Украины в Испании поступила посылка, не имеющая обратного адреса. Она вызвала подозрения у работников учреждения, поэтому комендант решил вынести ее на улицу, чтобы не подвергать других опасности.

Когда мужчина начал открывать сверток, то услышал, как что-то щелкнуло. Тогда он отбросил посылку, которая в тот же момент взорвалась. Комендант получил незначительные ранения и был госпитализирован.

На следующий день подобные посылки прибыли и на авиабазу Вооруженных сил Испании в муниципалитете Торрехон-де-Ардос, в здание Министерства обороны по адресу Пасео-де-ла-Кастелян, а также в офис оружейной компании Instalaza в Сарагосе.

Тогда же стало известно, что за несколько дней до инцидента, 24 ноября, подобный пакет был доставлен в Монклоа премьер-министру Испании Педро Санчесу.

Первые кровавые послания

Не прошло и несколько дней, когда украинские посольства и консульства в пяти странах Европы получили окровавленные посылки. Это произошло уже 2 ноября.

О находках сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, отметив, что пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета, а также имели запах крови. Внутри находились глаза животных.

Тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что есть основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины.

В целом, по словам Олега Николенко, уже насчитывается 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах. Кровавые свертки получили представительства в десяти государствах.

В каких странах украинские представительства получили кровавые посылки:

Венгрия

Нидерланды

Польша

Хорватия

Италия

Австрия

Чехия

Испания

Дания

Румыния.

Последними, кто получал опасные посылки с угрозами, были представители в Дании и Румынии — 6 декабря. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба на брифинге, отметив, что таким образом врагу не удастся добиться успехов или как-либо запугать украинскую дипломатию.

Всех, кто продолжает отправлять эти свертки, терроризировать наши посольства, прошу расслабиться и не тратить свое время и деньги на почтовые марки. Ничего этим вы не добьетесь.

Также ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в интервью рассказал о своих впечатлениях от охваченной тьмой столицы, а также при каком условии возможны мирные переговоры Украины и России.

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