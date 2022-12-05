В очередной раз доказывает — РФ несет опасность миру: на территории Молдовы упала ракета после российского обстрела Украины

Очередной российский ракетный обстрел Украины вновь напомнил миру, что такие атаки могут представлять угрозу и другим государствам.

В этот раз после массированного обстрела 5 декабря на территории Молдовы рядом с украинской границей была обнаружена ракета. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.

Находку обнаружила пограничная полиция, усилившая патрулирование и повысившая уровень внимания из-за ракетных атак РФ на Украину. Кроме того, на территорию страны уже прилетали обломки российских снарядов 31 октября.

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В настоящее время участок, где была обнаружена ракета, изолировали патрульная и пограничная полиция. Также ожидается прибытие специализированных служб МВД.

Реакция Украины на падение ракеты в Молдове

Министерство иностранных дел Украины уже успело прокомментировать ситуацию, которая сложилась в Молдове недалеко от нашей общей границы.

Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, — отметили в МИД Украины.

И поскольку Россия снова ведет себя неадекватно, также полезно будет почитать, каким может быть ответ США и НАТО на применение Россией ядерного оружия.

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