Мир

В очередной раз доказывает — РФ несет опасность миру: на территории Молдовы упала ракета после российского обстрела Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 декабря 2022, 17:37
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