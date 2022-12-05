Вкотре доводить — РФ становить небезпеку для світу: на території Молдови впала ракета після російського обстрілу України

Черговий російський ракетний обстріл України знову нагадав світу, що такі атаки можуть становити загрозу і для інших держав.

Цього разу після масованого обстрілу 5 грудня на території Молдови поруч з українським кордоном було виявлено ракету. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Молдови.

Знахідку виявила прикордонна поліція, яка посилила патрулювання та підвищила рівень уваги через ракетні атаки РФ на Україну. Крім того, на територію країни вже прилітали уламки російських снарядів 31 жовтня.

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Наразі ділянку, де була виявлена ракета, ізолювали патрульна та прикордонна поліція. Також очікується прибуття спеціалізованих служб МВС.

Реакція України на падіння ракети у Молдові

Міністерство закордонних справ України вже встигло прокоментувати ситуацію, яка склалась у Молдові неподалік від нашого спільного кордону.

Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але й безпеці сусідніх країн, — зазначили у МЗС України.

Оскільки Росія вкотре втратила гальма, корисно буде почитати також, якою може бути відповідь США і НАТО на застосування Росією ядерної зброї.

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