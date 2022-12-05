Світ

Вкотре доводить — РФ становить небезпеку для світу: на території Молдови впала ракета після російського обстрілу України

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Грудня 2022, 17:37
Молдова ракета

Більше відео
0:06:40
Вадим Денисенко
Шоу за назвою “приїзд на Донбас”: Денисенко про наміри Путіна відвідати окуповані території
0:04:29
допомога від ЄС
Безпрецедентний в історії випадок! Як ЄС підтримує Україну через Фонд миру 
Листи українським посольствам з погрозами - що про це відомо
Вирізані очі тварин зі шматками плоті — що в конвертах отримують дипустанови України за кордоном
0:03:02
Виставка у Лондоні
Про це знатимуть усі! У Лондоні відкрили виставку російських воєнних злочинів
Дивитись більше

Останні відео
Молдова ракета

Вкотре доводить — РФ становить небезпеку для світу: на території Молдови впала ракета після російського обстрілу України
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Масовий ракетний обстріл України зараз: що відомо про вибухи у багатьох областях
0:08:18
сезон захворювань в Україні
Від грипу до Covid-19: імунолог про те, які ще небезпеки крім ракетних ударів РФ чатують на українців
0:05:37
Прапор на лівобережжі
Деокупація Херсонської області триває! Перший український прапор на Лівобережжі та ситуація в регіоні
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла
Деякі регіони України повертаються до стабілізаційних відключень світла — де знайти графіки
0:04:40
Освітні проблеми українських дітей за кордоном
Надолуження програми та забуття рідної мови — освітні проблеми українських дітей за кордоном
0:03:33
Реабілітація бійців
Вже 30 військових повернулися додому! Як іспанці лікують поранених воїнів ЗСУ
0:04:00
Куп'янськ
Куп’янський район — фактично лінія фронту! Як евакуюють людей з-під щільних обстрілів
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 5 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:31
Мобільний центр допомоги
Мобільний центр Надія в дії — безкоштовна медична допомога у Мукачеві
Більше відео
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Читати далі
Масовий ракетний обстріл України зараз: що відомо про вибухи у багатьох областях

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь