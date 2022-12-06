Кров, очі тварин та вибухівка: які посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки

Ворогу не вдається досягти своїх омріяних планів на полі бою, тому він продовжує тероризувати мирне населення та залякувати світ своїми погрозами.

Спочатку неодноразово були заяви про застосування ядерної зброї, але згодом в хід пішли більш звичні агресору методи залякування.

Так, починаючи з кінця листопада почалась терористична акція проти посольств та консульств України по всьому світу.

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30 листопада до посольства України в Іспанії надійшла посилка, яка не мала зворотної адреси. Вона викликала підозри у працівників установи, тому комендант вирішив винести її на вулицю, щоб не наражати інших на небезпеку.

Коли чоловік почав відкривати пакунок, то почув, як щось клацнуло. Тоді він відкинув посилку, яка у той самий момент вибухнула. Комендант отримав незначні поранення та був госпіталізований.

Наступного дня подібні посилки також прибули й на авіабазу Збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос, в будівлю Міністерства оборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян, а також в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.

Тоді ж стало відомо, що за кілька днів до інциденту, 24 листопада, схожий пакунок доставили в Монклоа прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу.

Перші криваві послання

Не минуло й кілька днів, як українські посольства та консульства у п’яти країнах Європи отримали закривавлені посилки. Це сталось вже 2 листопада.

Про знахідки повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, зазначивши, що пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору, а також мали запах крові. Всередині знаходились очі тварин.

Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що є підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України.

Загалом за словами Олега Ніколенка, наразі вже налічується 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах. Криваві пакунки отримали представництва у десяти державах.

У яких країнах українські представництва отримали криваві пакунки:

Угорщина

Нідерланди

Польща

Хорватія

Італія

Австрія

Чехія

Іспанія

Данія

Румунія

Останніми наразі, хто отримував загрозливі посилки, були представники в Данії та Румунії — 6 грудня. Про це розповів Дмитро Кулеба на брифінгу, зазначивши, що таким чином ворогу не вдасться досягнути успіхів чи якось залякати українську дипломатію.

Усіх, хто продовжує надсилати ці пакунки, тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не витрачати свій час і гроші на поштові марки. Нічого цим ви не досягнете.

Також раніше голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв’ю розповів про свої враження від охопленої темрявою столиці, а також за якої умови можливі мирні переговори України та Росії.

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