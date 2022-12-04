Беспрецедентный в истории случай! Как ЕС поддерживает Украину через Фонд мира

Уже более трех миллиардов евро военной помощи предоставил Украине Евросоюз через Фонд мира. Его создали в 2021 году как инструмент для предотвращения конфликтов.

Однако с началом широкомасштабного российского вторжения этот институт работает на военные цели ради безопасности.

Узнай, как через Фонд мира европейские союзники помогают украинским военным и почему это уникальный пример в современной истории.

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Как Фонд мира поддерживает Украину

Первоочередной бюджет Фонда мира — около 5,7 млрд евро. Из них более половины (3,1 млрд) уже привлечены на помощь Украине в этом году.

Впервые в своей истории Евросоюз финансирует летальное оружие для подвергшейся нападению страны, которая к тому же не является его членом.

Есть решения, которые ломают табу. Мы ломаем табу с украинской войной, используем Европейский фонд мира для приобретения оружия — то, что когда-то было “ой, это невозможно, мы никогда такого не делали”.

Мы должны начать делать то, чего никогда не делали в прошлом, — сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Для Украины это означает, что Евросоюз воспринимает нас почти своими членами, присоединяет к европейским странам и осуждает агрессию РФ.

Как работает Фонд мира? Народный депутат Украины, председатель Постоянной Делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины Егор Чернев рассказывает, что Украина сперва озвучивает партнерам свои потребности.

Затем страны анализируют, какое вооружение и в каком количестве они могут передать нашим военным или изготовить специально для украинской армии. Эти расходы компенсируются Фондом мира.

В то же время этот механизм не запрещает странам договариваться с Украиной о поставках оружия на двустороннем уровне. Сотрудничество Украины и ЕС продолжается.

Недавно Европарламент официально признал Россию страной-спонсором терроризма. И это весомая победа Украины на дипломатическом фронте. Читай, что означает такое решение для РФ.

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Главное фото: Pexels