Мы не отступим! Генсек НАТО объяснил, почему Россия не должна победить в войне

Весь цивилизованный и демократический мир понимает, что Украина должна победить в войне. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему нельзя допустить победы России.

По его словам, это даст “зеленый свет” другим авторитарным лидерам и мир окажется в опасности. Об этом сообщил корреспондент Европейской правды.

Йенс Столтенберг на бухарестском форуме, организованном Институтом Аспена, подчеркнул, что нужно поддерживать Украину.

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— Мы все платим цену за войну России против Украины.

Та цена, которую мы платим — в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы, измеряется кровью.

Если мы позволим Путину победить, то все мы заплатим еще более высокую цену на много лет вперед. Ведь тогда изученный президентом Путиным урок и другими авторитарными лидерами будет состоять в том, что цели можно достигать путем использования грубой силы.

Они будут поощрены использовать еще больше силы снова и снова. Это делает наш мир еще более опасным, а всех нас еще более уязвимым, — заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что по этим причинам долгосрочным интересом безопасности Альянса является оказывать поддержку Украине. Столтенберг подчеркнул, что в случае победы России длительный мир не станет возможным.

— Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но то, что происходит за ним, прямо связано с тем, что происходит на поле боя.

Чтобы создать условия для продолжительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Итак, наш месседж из Бухареста: НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Мы не отступим, — заявил генсек НАТО.

Ранее мы рассказывали, что ПА НАТО признала Россию государством-террористом.

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Фото: Depositphotos