Ми не відступимо! Генсек НАТО пояснив, чому Росія не повинна перемогти у війні

Увесь цивілізований та демократичний світ розуміє, що Україна має перемогти у війні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії.

За його словами, це дасть “зелене світло” іншим авторитарним лідерам і світ опиниться у небезпеці. Про це повідомив кореспондент Європейської правди.

Єнс Столтенберг на бухарестському форумі, організованому Інститутом Аспена наголосив, що треба підтримувати Україну.

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— Ми усі платимо ціну за війну Росії проти України.

Та ціна, яку ми платимо — у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, вимірюється кров’ю.

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усі ми заплатимо ще вищу ціну на багато-багато років уперед. Адже тоді вивчений президентом Путіним урок та іншими авторитарними лідерами полягатиме у тому, що цілей можна досягати шляхом використання грубої сили.

Вони будуть заохочені використовувати ще більше сили знову і знову. Це зробить наш світ ще небезпечнішим, а усіх нас — ще вразливішими, — заявив генсек НАТО.

Він підкреслив, що з цих причин довгостроковим безпековим інтересом Альянсу є надавати підтримку Україні. Столтенберг наголосив, що у разі перемоги Росії тривалий мир не буде можливим.

— Ми знаємо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Та те, що відбувається за столом, прямо пов’язано з тим, що відбувається на полі бою.

Щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Тож наш меседж з Бухаресту: НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми не відступимо, — заявив генсек НАТО.

Раніше ми розповідали, що ПА НАТО визнала Росію державою-терористом.

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Фото: Depositphotos