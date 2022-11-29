Ми не відступимо! Генсек НАТО пояснив, чому Росія не повинна перемогти у війні

Увесь цивілізований та демократичний світ розуміє, що Україна має перемогти у війні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому не можна допустити перемоги Росії.
За його словами, це дасть “зелене світло” іншим авторитарним лідерам і світ опиниться у небезпеці. Про це повідомив кореспондент Європейської правди.
Єнс Столтенберг на бухарестському форумі, організованому Інститутом Аспена наголосив, що треба підтримувати Україну.
— Ми усі платимо ціну за війну Росії проти України.
Та ціна, яку ми платимо — у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, вимірюється кров’ю.
Та ціна, яку ми платимо — у грошах, тоді як ціна, яку сплачують українці, вимірюється кров’ю.
Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усі ми заплатимо ще вищу ціну на багато-багато років уперед. Адже тоді вивчений президентом Путіним урок та іншими авторитарними лідерами полягатиме у тому, що цілей можна досягати шляхом використання грубої сили.
Вони будуть заохочені використовувати ще більше сили знову і знову. Це зробить наш світ ще небезпечнішим, а усіх нас — ще вразливішими, — заявив генсек НАТО.
Він підкреслив, що з цих причин довгостроковим безпековим інтересом Альянсу є надавати підтримку Україні. Столтенберг наголосив, що у разі перемоги Росії тривалий мир не буде можливим.
— Ми знаємо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Та те, що відбувається за столом, прямо пов’язано з тим, що відбувається на полі бою.
Щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні.
Щоб створити умови для тривалого миру, ми повинні упевнитись, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Ми повинні продовжувати надавати військову підтримку Україні.
Тож наш меседж з Бухаресту: НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. Ми не відступимо, — заявив генсек НАТО.
Раніше ми розповідали, що ПА НАТО визнала Росію державою-терористом.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: Depositphotos