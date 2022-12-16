Цель противника — уничтожить Украину как страну: Грабский о мечтах россиян захватить Киев

Военно-политическое руководство Украины, в том числе президент, главнокомандующий ВСУ, министр обороны и министр иностранных дел, прогнозируют, что россияне могут прибегнуть к эскалации войны зимой.

Речь идет о возможном повторном наступлении на Киев в конце января – апреле. Военный эксперт Сергей Грабский рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о вероятности такого сценария и силах россиян.

Будет ли повторное наступление на Киев

Есть ли вероятность того, что будет наступление на Киев? Да, безусловно. И надо понимать, что в этом и состоит стратегическая цель противника — уничтожить Украину как страну, — говорит Грабский.

Так что россиянам для этого нужно захватить Киев, поставить там марионеточное правительство и от его имени руководить украинским народом. Однако вопрос только в том, как именно захватчики могут попытаться реализовать такой план.

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— Если им удастся сосредоточить соответствующее количество войск, то ближайшие недели нам покажут, насколько они способны это сделать, — отмечает эксперт.

У россиян все еще есть ресурс, в том числе человеческий потенциал, чтобы идти в наступление. В настоящее время РФ занимается подготовкой своих кадров.

Однако возможности российского ВПК уже отнюдь не те, что были в начале полномасштабного вторжения. Так же есть вопросы и к логистике врага.

Они могут бросить в бой множество людей — это то, что мы наблюдаем сейчас на Востоке Украины. И мы видим, как тяжело сейчас и в будущем нам будет отражать такое наступление, — объясняет Грабский.

Однако он все равно не верит в то, что россиянам удастся захватить Киев. Ведь украинские силы активно ведут разведку по всем направлениям, отслеживают каждое движение оккупантов на временно оккупированных территориях, в РФ и Беларуси.

Тем временем россияне снова и снова прибегают к террористическим атакам на гражданскую инфраструктуру нашей страны. Читай, что известно про обстрелы Украины 16 декабря на этот момент.

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