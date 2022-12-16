Украина

Цель противника — уничтожить Украину как страну: Грабский о мечтах россиян захватить Киев

Елена Яковлева, редактор сайта 16 декабря 2022, 16:00
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