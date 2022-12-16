Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент

Утро 16 декабря оказалось для украинцев тревожным: сирены прозвучали по всей территории государства.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что обстрелы могут быть массовыми.

— Ожидаем около 60 шт. (ракет — ред). На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум, — отметил он.

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Залп вражеских ракет, летящих в Украину, на 9 утра составлял 72 ракеты, пишет УП со ссылкой на источники.

Уже есть первые сообщения о взрывах и повреждениях в разных регионах.

Рассказываем, что известно на данный момент.

Обстрелы Украины 16 декабря

Взрывы в Киеве сегодня

В Telegram-канале КМВА сообщают о работе ПВО в столице.

Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! — говорится в сообщении.

А мэр Киева Виталий Кличко написал о взрывах в Деснянском районе. Все службы едут на место событий.

По состоянию на 9:30 в КГГА сообщили и о взрыве в Днепровском районе, а на 9:45 — в Голосеевком.

Движение метро временно приостановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.

— Кроме того, в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением, — сообщает Кличко.

Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды.

В Киевской области в результате ракетной атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов, — заявил председатель ОВА Алексей Кулеба.

Пока известно о трех пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура работает на генераторах. Также в некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением.

Около Киева было более 40 ракет, 37 из которых были сбиты, — представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

Взрывы в Харьковской области 16 декабря

Оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковской области. Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже он сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.

Предварительно также без пострадавших, но возможны перебои с электроснабжением.

Обстрелы в Кривом Роге

Есть сообщения о “прилете” в Днепропетровской области.

Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети, — написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании в жилой дом.

Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы, — написал он.

Во время телемарафона сообщили, что из-под завалов в Кривом Роге спасатели достали девочку.

— В доме разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице, — сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия обстрела в Кривом Роге. Уже известно о том, что пострадали шесть человек, из которых трое несовершеннолетних, а погибли — двое.

Также спасены и госпитализированы трое несовершеннолетних.

К ликвидации последствий привлечены 24 человека личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Обстрелы Запорожья

По Запорожью нанесено уже около 12 ракетных ударов, сообщают в городском совете.

Известно о 15 “прилетах” ракет в Запорожской области. Последствия вражеской атаки уточняются, сообщает глава ОВА Александр Старух.

Взрывы в Житомирской области

В Житомирской области в Коростенской общине есть попадание по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

В результате обстрелов в городе отключены электросети.

Сколько ракет выпустили по Украине сегодня

Российская армия запустила по территории Украины более 60 ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, ракеты Х-555 и Х-101 были выпущены из самолетов Ту-95. Также есть пуски “Калибров” с Черного моря и ракет-300.

Сколько именно ракет удалось сбить, пока неизвестно.

Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы линия фронта становились все ближе к границе с РФ, и прогоняют оккупантов с нашей земли.

Пока украинские военные отвоевывают наши границы, следи за сводками Генштаба ВСУ и картой боевых действий.