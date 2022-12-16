Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент

Утро 16 декабря оказалось для украинцев тревожным: сирены прозвучали по всей территории государства.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что обстрелы могут быть массовыми.
— Ожидаем около 60 шт. (ракет — ред). На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум, — отметил он.
Залп вражеских ракет, летящих в Украину, на 9 утра составлял 72 ракеты, пишет УП со ссылкой на источники.
Уже есть первые сообщения о взрывах и повреждениях в разных регионах.
Рассказываем, что известно на данный момент.
В Telegram-канале КМВА сообщают о работе ПВО в столице.
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! — говорится в сообщении.
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! — говорится в сообщении.
А мэр Киева Виталий Кличко написал о взрывах в Деснянском районе. Все службы едут на место событий.
По состоянию на 9:30 в КГГА сообщили и о взрыве в Днепровском районе, а на 9:45 — в Голосеевком.
Движение метро временно приостановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.
Движение метро временно приостановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.
— Кроме того, в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением, — сообщает Кличко.
Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды.
Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды.
В Киевской области в результате ракетной атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры и девять частных домов, — заявил председатель ОВА Алексей Кулеба.
Пока известно о трех пострадавших, один человек в тяжелом состоянии. В регионе действуют экстренные отключения электричества. Больницы и критическая инфраструктура работает на генераторах. Также в некоторых общинах есть перебои со связью, водо- и теплоснабжением.
Около Киева было более 40 ракет, 37 из которых были сбиты, — представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
Около Киева было более 40 ракет, 37 из которых были сбиты, — представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.
Оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковской области. Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже он сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.
Предварительно также без пострадавших, но возможны перебои с электроснабжением.
Есть сообщения о “прилете” в Днепропетровской области.
Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети, — написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети, — написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании в жилой дом.
Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы, — написал он.
Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы, — написал он.
Во время телемарафона сообщили, что из-под завалов в Кривом Роге спасатели достали девочку.
— В доме разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице, — сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия обстрела в Кривом Роге. Уже известно о том, что пострадали шесть человек, из которых трое несовершеннолетних, а погибли — двое.
Также спасены и госпитализированы трое несовершеннолетних.
Также спасены и госпитализированы трое несовершеннолетних.
К ликвидации последствий привлечены 24 человека личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По Запорожью нанесено уже около 12 ракетных ударов, сообщают в городском совете.
Известно о 15 “прилетах” ракет в Запорожской области. Последствия вражеской атаки уточняются, сообщает глава ОВА Александр Старух.
В Житомирской области в Коростенской общине есть попадание по объектам инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
В результате обстрелов в городе отключены электросети.
Российская армия запустила по территории Украины более 60 ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, ракеты Х-555 и Х-101 были выпущены из самолетов Ту-95. Также есть пуски “Калибров” с Черного моря и ракет-300.
Сколько именно ракет удалось сбить, пока неизвестно.
Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы линия фронта становились все ближе к границе с РФ, и прогоняют оккупантов с нашей земли.
Пока украинские военные отвоевывают наши границы, следи за сводками Генштаба ВСУ и картой боевых действий.