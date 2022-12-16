Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 16 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 декабря 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн

Больше видео
0:03:16
Перехоплені розмови окупанті: благає купити тепловізор
Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть
Сексуальное насилие
Насиловали и обливали кипятком: каким был “русский мир” в Херсонской области
Карта боевых действий Украины
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:25
Декоммунизация
Больше никаких российских, подмосковных и ростовских: как в Запорожье переименовывают улицы
Смотреть больше

Последние видео
0:04:15
Модульне містечко

Модульный городок в Ирпене: как будут зимовать люди, потерявшие свое жилье
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:16
Перехоплені розмови окупанті: благає купити тепловізор
Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть
0:04:03
Волонтери Тазики
Волонтеры-айтишники из Польши: как Тазики помогают ВСУ
0:02:52
ДСНС
Будни героев: как николаевские спасатели работают на волоске от смерти
Голодомор
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа: что это значит
Житло та соцвиплати для українців в Польщі: нові зміни до закону
Право на жилье, соцпомощь и пребывание в стране — новые изменения для украинских беженцев в Польше
Сексуальное насилие
Насиловали и обливали кипятком: каким был “русский мир” в Херсонской области
0:05:39
Отмена пошлины
Рада отменила налог на импорт генераторов для украинцев — все, что тебе нужно знать
Карта боевых действий Украины
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Модульне містечко
Читать дальше
Модульный городок в Ирпене: как будут зимовать люди, потерявшие свое жилье
Перехоплені розмови окупанті: благає купити тепловізор
Читать дальше
Забытые Богом и командованием — оккупант умоляет купить тепловизор, ведь ночью обречен на смерть

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь