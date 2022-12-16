Актуальная карта боевых действий в Украине 16 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине ежедневно обращает на себя внимание как украинцев, так и людей за границей. Каждый день мы следим за ситуацией на фронте и его линией.

Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы линии фронта становились все ближе к границе с РФ, и выгоняют оккупантов с нашей земли.

Пока украинские военные отвоевывают наши границы, мы следим за сводками Генштаба ВСУ и картой боевых действий.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

В своем отчете эксперты ISW отмечают, что решение президента России Владимира Путина о переносе ежегодного послания в Собрание Российской Федерации указывает на то, что он остается неуверенным в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне критики его поведения о вторжении в Украину, которое только растет.

Ведь он, вероятно, думал, что сможет объявить о победе России во время проведения этого собрания. Однако выход российских войск весной из Киевской области испортил эти планы.

Россия, вероятно, будет атаковать на информационном фронте. Будет говорить, что Украина оказывает давление на религию и СМИ из-за проведения мер безопасности в УПЦ МП и принятия нового закона О медиа.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия, а российские — вели контратаки в районе Сватового и Кременного, а также продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировку. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Идет наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Беларусь.

направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Идет наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Республики Беларусь. На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.

направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении под огневым поражением оказались районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

направлении под огневым поражением оказались районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.

направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опросного Донецкой области.

направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опросного Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населённых пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Орехов и Степное — Запорожской; Никополь в Днепропетровской области и Новотягинке, Ивановке, Токаревке, Херсоне, Ингулеце и Белозерке Херсонской области.

Противник продолжает нести потери. Так, 13 декабря, в районах населённых пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два состава боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа.

Более 200 военнослужащих противника получили ранения.

Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, а также офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий.

Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.

Украинские военные освободили правый берег Херсонской области и областной центр. Россиянам пришлось убегать, но они продолжают терроризировать мирное население. Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсоне и обстрелах города.

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