Актуальная карта боевых действий в Украине 16 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине ежедневно обращает на себя внимание как украинцев, так и людей за границей. Каждый день мы следим за ситуацией на фронте и его линией.
Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы линии фронта становились все ближе к границе с РФ, и выгоняют оккупантов с нашей земли.
Пока украинские военные отвоевывают наши границы, мы следим за сводками Генштаба ВСУ и картой боевых действий.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
В своем отчете эксперты ISW отмечают, что решение президента России Владимира Путина о переносе ежегодного послания в Собрание Российской Федерации указывает на то, что он остается неуверенным в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне критики его поведения о вторжении в Украину, которое только растет.
Ведь он, вероятно, думал, что сможет объявить о победе России во время проведения этого собрания. Однако выход российских войск весной из Киевской области испортил эти планы.
Россия, вероятно, будет атаковать на информационном фронте. Будет говорить, что Украина оказывает давление на религию и СМИ из-за проведения мер безопасности в УПЦ МП и принятия нового закона О медиа.
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия, а российские — вели контратаки в районе Сватового и Кременного, а также продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировку. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.
Противник продолжает нести потери. Так, 13 декабря, в районах населённых пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области Силы обороны уничтожили два состава боеприпасов врага, две артиллерийские системы с боекомплектом, а также шесть единиц военной техники разного типа.
Более 200 военнослужащих противника получили ранения.
Более 200 военнослужащих противника получили ранения.
Для восполнения текущих потерь захватчики вынуждены доукомплектовывать командное звено оперативно-тактического уровня офицерами-пенсионерами, уволенными в запас, а также офицерами в отставке. Их направляют в район ведения боевых действий.
Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.
Украинские военные освободили правый берег Херсонской области и областной центр. Россиянам пришлось убегать, но они продолжают терроризировать мирное население. Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсоне и обстрелах города.
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