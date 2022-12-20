Твоя работа

Украинские военные получат повышенную зарплату к праздникам — в Минобороны объяснили почему

Богдана Макалюк, редактор сайта 20 декабря 2022, 16:45
У грудні українські військові отримають на 37% більше виплат: Ганна Маляр розповіла чому
Фото: Facebook

Больше новостей
Що таке ресурсний список
Чувствуешь выгорание? Доставай ручку и листок — пишем ресурсный список
Місячний календар риболовлі на грудень 2022 - коли клюватиме риба
Лунный календарь рыбалки на декабрь 2022 года: когда ожидать самого лучшего клева
сигнали регулювальника
Когда светофоры не работают: напоминаем сигналы регулировщика и их значение
Плями від воску
Как убрать воск с ткани: надежные способы, как быстро избавиться от воска с одежды
Смотреть больше

Материалы по теме

Боронить Україну в гарячих точках — історія лейтенантки ЗСУ Тати
У победы женское лицо: история лейтенанта ВСУ с позывным Тата
армия дронов
“Глаза” артиллерии найдут каждого оккупанта! Как дроны творят чудеса на передке
День Святого Миколая у Бахмуті
День Святого Николая. Бахмут. История одного “праздника” в эпицентре войны
Будував літаки, а життя змусило збивати — історія Олександра Савченка
От авиаинженера до военного. История Александра Савченко, отдавшего свою жизнь за Украину

Видео
0:04:45
Українські біженці в країнах ЄС: підтримка і умови

Гуманитарная и финансовая помощь украинцам: как Евросоюз действиями показывает свою поддержку
0:06:39
Зеленський у Бахмуті
Зеленский в Бахмуте! Что президент делал в горячей точке фронта и подробности визита
0:03:26
патріотичні пряники для військових
Пряники победы: как в Харькове семья печет патриотические сладости для военных
коли буде світло київ - пояснення дтек
Киев после удара: когда будет свет и тепло в домах столицы
0:06:04
Рождество в Украине 2022
25 декабря или 7 января? Когда праздновать Рождество в Украине 2022
0:05:27
Ціни на продукти в Україні
Цены на продукты в Украине: что подорожает в ближайшее время и чего ожидать в следующем году
0:03:29
Любимівка на Херсонщині: як живе село після звільнення
Дома расстреливали в упор, а в школе устроили пыточную — жители Любимовки рассказывают о семи месяцах оккупации
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 20 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:35
армия дронов
“Глаза” артиллерии найдут каждого оккупанта! Как дроны творят чудеса на передке
0:03:48
Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині
Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области
Больше видео
Що таке ресурсний список
Читать дальше
Чувствуешь выгорание? Доставай ручку и листок — пишем ресурсный список

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь