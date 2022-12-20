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Українські військові отримають підвищену зарплатню до свят — у Міноборони пояснили чому

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Грудня 2022, 16:45
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Фото: Facebook

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