Чи буде нова хвиля мобілізації в Україні після свят? Відповідь Міноборони

Українці давно цікавляться, чи буде нова хвиля мобілізації в Україні. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телеканалу 1+1 пояснила, чи буде ще одна хвиля мобілізації.

За її словами, це залежить від потреб війни. Зокрема, українські сили також відчувають втрати та мають потреби у відновленні.

— Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні. Навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни…Не потрібно з цього робити страшні прогнози, — сказала Маляр.

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Від чого залежить нова хвиля мобілізації

Нова хвиля мобілізації в Україні може бути, якщо буде потреба:

заповнення втрат у Збройних Силах України;

відновлення поранених військових;

заміни тих, хто воює з початку повномасштабної війни.

Маляр додала, що питання нової хвилі мобілізації обговорюватиметься після Нового року.

Минулого тижня міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону говорив, що потреби у додатковій мобілізації зараз у нашій країні немає.

Він наголосив, що “у нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони”. Хоча й додав, що певні організаційні заходи за рішенням Генштабу з цього питання вже здійснюються.

Як відбувається мобілізація в Україні

На своїй сторінці у Facebook Ганна Маляр розповіла, як відбувається мобілізація в Україні.

Мобілізацію оголошує своїм указом президент. Зараз загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами президента через широкомасштабну збройну агресію Росії проти України, що триває.

Мобілізацію уже кілька разів подовжували. 21 листопада її також подовжили на 90 днів.

Потребу у мобілізації розраховують військові, враховуючи поточну безпекову ситуацію.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати, щоб мобілізація відбулася відповідно до закону.

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