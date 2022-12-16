Актуальна карта бойових дій в Україні 16 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій в Україні щоденно привертає увагу як українців, так і людей за кордоном. Щодня ми слідкуємо за ситуацією на фронті та його лінією.

Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб лінії фронту ставала дедалі ближчою до кордону з РФ, та виганяють окупантів з нашої землі.

Поки українські військові відвойовують наші кордони, ми слідкуємо за зведеннями Генштабу ЗСУ та картою бойових дій.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

У своєму звіті експерти ISW зазначають, що рішення президента Росії Володимира Путіна про перенесення щорічного послання до Зборів Російської Федерації вказує на те, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі критики його поведінки щодо вторгнення в Україну, яке тільки зростає.

Адже він, імовірно, думав, що матиме змогу оголосити про перемогу Росії під час проведення цих зборів. Проте вихід російських військ навесні з Київщини зіпсував ці плани.

Росія, ймовірно, атакуватиме на інформаційному фронті. Казатиме, що України тисне на релігію і ЗМІ через проведення безпекових заходів в УПЦ МП та ухвалення нового закону Про медіа.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії, а російські вели контратаки в районі Сватового та Кремінного., а також продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Звіт ISW про ймовірний наступ на Київ

Згодом ISW опублікували ще один звіт, у якому оцінили ймовірність того, що росіяни зможуть взяти Київ, якщо знову нападуть з території Білорусі.

На думку аналітиків, такий розвиток подій є вкрай малоймовірним.

Армія РФ не буде успішнішою у нападі на північ України взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року.

Росіяни не змогли закріпити свої успіхи в Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з Києва, йдеться у звіті. Не мають окупанти успіху і в Бахмуті — там вони просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу.

Тож в ISW вважають, що РФ не досягла переваги ані в повітрі, ані на полі бою. Більше того, значною мірою вичерпала свій арсенал високоточної зброї.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому — нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки й Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Оріхів і Степове — Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу.

Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення.

Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.

Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.

Українські військові звільнили правий берег Херсонщини та обласний центр. Росіянам довелося тікати, але вони продовжують тероризувати мирне населення. Раніше ми розповідали про ситуацію у Херсоні та обстріли міста.

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