Україна

Створений для нової реальності інформаційного простору — новий закон Про медіа ухвалили: розбір

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Грудня 2022, 08:15
Новий закон Про медіа: що зміниться та чи приймуть його

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