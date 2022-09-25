Крок до ЄС та інформаційної безпеки. Розповідаємо про закон про медіа та як відбуватиметься фіксація порушень

Цього року в Україні таки має з’явитися закон Про медіа. Це не лише одне із наших зобов’язань, необхідних для вступу до Європейського Союзу, а й документ, який допоможе медіагалузі та посилить інформаційну безпеку держави — запевняють автори.

До другого читання депутати подали понад тисячу правок, а опозиційні фракції особливо критикують спроби регулювати онлайн-медіа та “чорні списки” російських виконавців.

Про проблему в медіа та необхідності реформування говорить і заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Наше медійне законодавство — воно родом з 90-х, останні зміни на початку 2000-х вносились — тоді, коли не було інтернету. Воно бачить лише телеканали, радіо, друковану пресу.

Та цього разу Парламент таки ухвалить законопроект, впевнена Кравчук. З його допомогою тепер буде простіше контролювати та регулювати інформаційну державну безпеку.

Опозиційні фракції також підтримують законопроект, однак не задоволені тим, що ініціатива повністю анульовує “чорні списки” росіян в Україні, а також стосовно квот на український контент.

На такі закиди у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення наголошують — квоти ніхто й не думав чіпати.

Загалом, до другого читання усі парламентарі подали понад тисячу поправок. Чимало зауважень до спроби врегулювати онлайн медіа. Це непокоїть і Вікторію Сюмар. Вона ще у парламенті попереднього скликання працювала над цим законом.

У Нацраді наголошують: усім зареєстрованим онлайн ЗМІ, які дотримуються законів, хвилюватися не варто. Обов’язкової реєстрації для всіх інтернет-медіа не буде — ця справа добровільна. Але й називатися журналістами та розраховувати на державний захист представники таких ЗМІ не зможуть.

Нові правила ж дозволять навести лад з анонімними сайтами й тими, хто працює проти нашої країни. А ще Нацрада зможе, як представник України, звертатися до світових інтернет-гігантів YouTube, Facebook, Instagram.

Як відбуватиметься фіксація порушень

Олександр Бурмагін пояснює: Нацрада має повне право закрити діяльність тих ЗМІ, у яких спостерігаються систематичні порушення чи їхня діяльність спрямована проти України.

— Якщо є скарга, ми її зафіксували, то Нацрада зможе написати платформі й сказати: шановні, будь ласка, відреагуйте.

Новації полегшать і життя телеканалів та радіостанцій. Спілкування із державним регулятором буде тепер швидким і зручним в електронному кабінеті. Загалом новий закон Про медіа збере в одному документі усі правила для ЗМІ в Україні та наблизить нас до європейських стандартів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше детально розповідав і про інші зрушення в культурній площині України.

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