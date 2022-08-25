З якою швидкістю Україна рухається до членства в ЄС: виконані умови та перспективи

Україна зробила свідомий вибір на користь Євросоюзу. Після багатьох років паузи наша держава нарешті отримала вагомий прогрес — статус кандидата на членство у Союзі.

Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас розповів, як просуваються справи нашої країни у виконанні умов для вступу та як швидко нам вдасться їх втілити.

ЄС довіряє Україні: як відбувається процес вступу

Всі держави Європи мають право приєднатися до Союзу, однак лише після того, як відповідатимуть критеріям та стандартам членства.

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Грубо кажучи, вони мають досягти приблизно того ж рівня демократії, ринкової економіки та гнучкості системи для введення законодавства ЄС.

Зазвичай державам, які мають намір вступити до Союзу, висувають список вимог для того, щоб наблизитися до відповідності критеріям. Уже потім, після їх виконання, надається статус кандидата.

У кожної держави ці вимоги індивідуальні та займають різний проміжок часу. Однак найголовніше — це бажання й плідна робота влади та народу над тим, щоб виконати всі умови.

Україні, яка ціною мільйонів життів бореться за європейські цінності, дали величезний кредит довіри й змінили процедуру.

Єврокомісія у своєму висновку щодо української заявки на членство чітко відповіла, що загалом великі політичні умови для членства виконані. Інакше просто не надали б європейську перспективу.

Відтак наша країна вже отримала статус кандидата, а вже після цього — список із семи вимог, рекомендацій. Їх Україна повинна втілити у вигляді семи реформ. Скільки це займе часу, зараз спрогнозувати складно.

Втім, керівництво України поставило собі за мету виконати все уже цього року, хоч Євросоюз не ставить конкретних термінів.

Там готові оцінити ваш прогрес, коли ви будете готові, коли ви зробите достатньо. Друга половина 2023 року — це той час, коли реально чекати якихось висновків за підсумками цієї оцінки.

Наступним кроком, після успішного виконання всіх реформ та їхньої оцінки експертами ЄС, буде початок переговорів про вступ. А далі справа за підписанням угоди про умови вступу до ЄС та ратифікація.

Які успіхи з сімома реформами?

Україна мала репутацію однієї з найкорумпованіших країн, однак зараз у боротьбі з корупцією та впровадженні судової реформи стрімко рухається вперед.

Зокрема, вже призначили голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), а процес відбору нового глави НАБУ готовий до запуску.

Є також позитивний розвиток у пошуку нового очільника агенції з повернення активів. Триває підготовка до запровадження конкурсного відбору суддів до Конституційного суду.

Попрацювати ще треба над свободою слова, а законодавство про медіа має відповідати аудіовізуальній директиві Євросоюзу.

Щодо здатності держави запровадити право та стандарти ЄС, то тут посол вважає найголовнішим сильний політичний консенсус, спрямований на вступ. Зараз він в Україні є, тож важливо зберегти його, щоб ухвалювати необхідні закони.

Україна продовжує роботу над виконанням усіх умов, адже є неабияка мотивація та прагнення. Про терміни, за які Україна може стати повноцінним членом ЄС, розповіла експертка з євроінтеграції. Детальніше читай у матеріалі.

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