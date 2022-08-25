С какой скоростью Украина движется к членству в ЕС: выполненные условия и перспективы

Украина сделала осознанный выбор в пользу Евросоюза. После многих лет паузы наше государство наконец-то получило весомый прогресс — статус кандидата на членство в Союзе.

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас рассказал, как продвигаются дела нашей страны в выполнении условий для вступления и как быстро удастся их воплотить.

ЕС доверяет Украине: как проходит процесс вступления

Все государства Европы имеют право присоединиться к Союзу, однако только после того, как будут соответствовать критериям и стандартам членства.

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Грубо говоря, они должны достичь примерно того же уровня демократии, рыночной экономики и гибкости системы для введения законодательства ЕС.

Обычно государствам, намеренным вступить в Союз, выдвигают список требований, для того, чтобы приблизиться к соответствию критериям. Уже потом, после их выполнения, предоставляют статус кандидата.

В каждом государстве эти требования индивидуальны и занимают разный промежуток времени. Однако самое главное — это желание и плодотворная работа властей и народа над тем, чтобы выполнить все условия.

Украине, которая ценой миллионов жизней борется за европейские ценности, дали огромный кредит доверия и изменили процедуру.

Еврокомиссия в своем заключении по поводу украинской заявки на членство четко ответила, что в целом большие политические условия для членства выполнены. Иначе просто не предоставили бы европейскую перспективу.

Следовательно, наша страна уже получила статус кандидата, и только после этого — список из семи требований, рекомендаций.

Их Украина должна воплотить в виде семи реформ. Однако сколько это займет времени, сейчас спрогнозировать сложно.

Тем не менее руководство Украины поставило себе за цель выполнить все условия уже в этом году, хотя Евросоюз не ставит сроков.

Там готовы оценить ваш прогресс, когда вы будете готовы, когда вы сделаете достаточно. Вторая половина 2023 года — это то время, когда реально ждать каких-либо выводов по итогам этой оценки.

Следующим шагом, после успешного выполнения всех реформ и их оценки экспертами ЕС, будет начало переговоров о вступлении. А дальше дело будет за подписанием соглашения об условиях вступления в ЕС и ратификации.

Какие успехи с семью реформами?

Украина имела репутацию одной из коррумпированных стран, однако сейчас в борьбе с коррупцией и воплощении судебной реформы стремительно двигается вперед.

В частности, уже назначен председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), а процесс отбора нового главы НАБУ готов к запуску.

Есть также позитивное развитие в поиске нового руководителя агентства по возврату активов. Продолжается подготовка к введению конкурсного отбора судей в Конституционный суд.

Поработать еще нужно над свободой слова, а законодательство о медиа должно соответствовать аудиовизуальной директиве Евросоюза.

Что касается способности государства ввести право и стандарты ЕС, то посол считает самым главным сильный политический консенсус, направленный на вступление. Сейчас он в Украине есть, важно сохранить его, чтобы принимать необходимые законы.

Украина продолжает работу над выполнением всех условий, ведь есть сильная мотивация и стремление. О сроках, за которые Украина может стать полноценным членом ЕС, рассказала эксперт по евроинтеграции. Подробнее читай в материале.

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