Украина

С какой скоростью Украина движется к членству в ЕС: выполненные условия и перспективы

Вероника Кононенко, практикантка сайта 25 августа 2022, 18:33
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Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 25 августа
станції Чаплине на Дніпропетровщині https://24tv.ua/rosiyani-vdarili-po-stantsiyi-chapline-dnipropetrovshhini-15_n2143674
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