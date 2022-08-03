Захист свободи слова, а не тінь можливої цензури! Розповідаємо подробиці нового Закону про медіа

Україна стала на європейський шлях, тож зобов’язана виконати низку умов. Уже почалася робота в антикорупційній сфері — призначили нового керівника САП, але на цьому реформи не закінчуються. Парламент готується у першому читанні ухвалити Закон про медіа.

Закон про медіа

Новий закон створений для нової реальності інформаційного простору й покликаний врегулювати діяльність інтернет-ЗМІ. Попри різку критику закону й побоювання цензури, фахівці розібрали усі спірні моменти й запевнили — адаптували на 100% до європейських стандартів і воєнного стану.

— Ми сьогодні користуємося законодавством ще 90-х років. Якщо ми говоримо про сучасні підходи до регулювання ринку медіа — це уже далеко не телебачення, це далеко уже не друковані медіа, тому і законодавство має бути сучасним, — зазначила віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Яка основна мета Закону про медіа

Закон розробляють у тісному партнерстві з експертами Євросоюзу, які особливо наголошують на незалежності національного регулятора — Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Європейські експерти підкреслюють: незалежність ЗМІ — це насамперед захист і підтримка для суб’єктів інформаційної діяльності, а не тінь можливої цензури.

В минулому відома журналістка і телеведуча, а нині очільниця Нацради Ольга Герасим’юк переконана — цей закон точно захистить свободу слова.

Нацрада, згідно з документом, має стати більш незалежною й отримати більше прав. Наприклад, зможе без рішення суду карати ЗМІ, що намагалися приховати російських власників або поширюють наратив країн-агресорів. Цим наш закон дещо відрізняється від європейських аналогів.

Згідно з новим законом, інтернет-ЗМІ зможуть легалізуватися в українському медіапросторі. Наприклад, зареєстрованих блогерів прирівняють у правах до журналістів, тож вони зможуть акредитуватися на важливі події. Але у такому разі вони муситимуть чітко дотримуватися законодавства, особливо розповідаючи про війну.

Голова профільного комітету Ради Микита Потураєв каже: закон прописує чіткі та справедливі правила гри, захищає свободу слова, визначає економічну незалежність ЗМІ й водночас їхню відповідальність за поширення неправдивої інформації. Без такого документа нам не бачити євроінтеграції.

Законопроект уже обговорили у присутності ЗМІ. Його автори сподіваються, що вже восени депутати повністю схвалять документ, а до 1 грудня його підпише президент України.

Українські закони адаптуються під сучасні реалії та на користь українців. Раніше ми розповідали про Закон про фрилансерів — що це означає для працівників та роботодавців.

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