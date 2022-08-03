Защита свободы слова, а не тень возможной цензуры! Рассказываем подробности нового Закона о медиа

Украина стала на европейский путь, поэтому должна выполнить ряд условий. Уже началась работа в антикоррупционной сфере — назначили нового руководителя САП, но на этом реформы не заканчиваются. Парламент готовится в первом чтении принять Закон о медиа.

Закон о медиа

Новый закон создан для новой реальности информационного пространства и должен урегулировать деятельность интернет-СМИ. Несмотря на резкую критику закона и опасения цензуры, специалисты разобрали все спорные моменты и заверили — адаптировали на 100% к европейским стандартам и военному положению.

— Мы сегодня пользуемся законодательством еще 90-х годов. Если мы говорим о современных подходах к регулированию рынка медиа — это уже далеко не телевидение, это далеко не печатные медиа, поэтому и законодательство должно быть современным, — отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Какова основная цель Закона о медиа

Закон разрабатывают в тесном партнерстве с экспертами Евросоюза, которые особо подчеркивают независимость национального регулятора — Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Европейские эксперты отмечают: независимость СМИ — это прежде всего защита и поддержка для субъектов информационной деятельности, а не тень возможной цензуры.

В прошлом известная журналистка и телеведущая, а сейчас глава Нацсовета Ольга Герасимьюк убеждена, что данный закон обязательно защитит свободу слова.

Нацсовет, согласно документу, должен стать более независимым и получить больше прав. Например, сможет без решения суда наказывать СМИ, пытающиеся скрыть российских собственников или распространяющие нарративы стран-агрессоров. Этим наш закон в некоторой степени отличается от европейских аналогов.

Согласно новому закону, интернет-СМИ смогут легализоваться в украинском медиапространстве. Например, зарегистрированных блогеров приравняют в правах к журналистам, то есть они смогут аккредитоваться на важные события. Но в таком случае они должны будут четко соблюдать законодательство, особенно рассказывая о войне.

Глава профильного комитета Рады Никита Потураев говорит: закон прописывает четкие и справедливые правила игры, защищает свободу слова, определяет экономическую независимость СМИ и одновременно их ответственность за распространение ложной информации. Без такого документа нам не видеть евроинтеграции.

Законопроект уже обсудили в присутствии СМИ. Его авторы надеются, что уже осенью депутаты полностью примут документ, а до 1 декабря его подпишет президент Украины.

Украинские законы адаптируются к современным реалиям и в пользу украинцев. Ранее мы рассказывали о Законе о фрилансерах — что это значит для работников и работодателей.

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