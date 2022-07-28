Впервые за два года в Украине был назначен глава САП. Что известно об Александре Клименко

Украина получила статус кандидата в ЕС. Чтобы не потерять его, мы должны выполнить семь блоков реформ в различных сферах, в частности — антикоррупционной.
— Руководители САП и НАБУ должны быть назначены в кратчайшие сроки, — прямо сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время речи в Верховной Раде 1 июля.
Сегодня, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил нового генпрокурора Андрея Костина. Новый генпрокурор, в свою очередь, назначил нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко.
САП впервые за два года наконец-то получила полноценного руководителя. Александру Клименко 35 лет, он — юрист.
С 2010 года работает следователем в Киеве. В частности, вел дело о хищении денег на Укрзалізниці. Тогда следователям удалось установить, что чиновники заключают фиктивные договора и выводят деньги с предприятия.
В 2016 году Клименко стал детективом Национального антикоррупционного бюро.
Через год Клименко стал старшим детективом и рос в своей карьере. Уже в ноябре 2017 смог стать руководителем отдела.
Через год Клименко стал старшим детективом и рос в своей карьере. Уже в ноябре 2017 смог стать руководителем отдела.
Александр Клименко возглавлял группу прокуроров по делу бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Его подозревали в махинациях по оборонным заказам.
А одним из самых громких дел Клименко стало подозрение во взяточничестве заместителю руководителя Офиса президента Украины Олегу Татарову.
В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы САП. 21 декабря 2021 комиссия по избранию руководителя САП объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Андрей Синюк — 229. Следовательно, Клименко должен был стать главой Специальной антикоррупционной прокуратуры, а Синюк — его заместителем. Впрочем, конкурс затормозили, ведь комиссия каждый раз не могла собраться.
Специальная антикоррупционная прокуратура — это структурное подразделение Генпрокуратуры, но не зависит от нее. Оно было создано в 2015 году, согласно антикоррупционной реформе. САП сопровождает главные антикоррупционные процессы в стране и дела, расследуемые НАБУ.
Данная прокуратура контролирует следствие коррупционных преступлений, в том числе влиятельных должностных лиц. Также без санкции САП детективы НАБУ не могут вручать подозрения фигурантам своих расследований.
Украина наконец-то официально стала на европейский путь, поэтому следует придерживаться всех правил и отвечать требованиям договора о кандидатстве в ЕС. Ранее мы рассказывали, какие семь блоков реформ должна выполнить Украина.
Фото: скрин из видео 5 канал
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