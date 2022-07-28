Вперше за два роки в Україні призначили очільника САП. Що відомо про Олександра Клименка

Україна отримала статус кандидата у ЄС. Щоб не втратити його, маємо виконати сім блоків реформ у різних сферах, зокрема антикорупційній.

— Керівників САП та НАБУ має бути призначено у найкоротші терміни, — прямо заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у Верховній Раді 1 липня.

Тож сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський затвердив нового генпрокурора Андрія Костіна. Новий генпрокурор, своєю чергою, призначив нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко.

Діяльність Олександра Клименка

САП вперше за два роки нарешті отримала повноцінного керівника. Олександру Клименку 35 років, він — юрист.

З 2010 року працює слідчим у Києві. Зокрема, вів справу з розкрадання грошей на Укрзалізниці. Тоді слідчим вдалося виявити, що чиновники укладають фіктивні договори та виводять гроші з підприємства.

У 2016 році Клименко став детективом Національного антикорупційного бюро.

За рік Клименко став старшим детективом і зростав у своїй кар’єрі. Вже у листопаді 2017 року зміг стати керівником відділу.

Олександр Клименко очолював групу прокурорів у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його підозрювали у махінаціях з оборонними замовленнями.

А однією з найгучніших справ Клименка стала підозра у хабарництві заступнику керівника Офісу президента України Олегу Татарову.

У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду очільника САП. 21 грудня 2021 року комісія з обрання керівника САП оголосила рейтинг кандидатів. Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк — 229. Відтак Клименко мав стати очільником Спеціальної антикорупційної прокуратури, а Синюк — його заступником. Втім, конкурс загальмували, адже комісія щоразу не могла зібратися.

Що таке САП та чим займається

Спеціальна антикорупційна прокуратура — це структурний підрозділ Генпрокуратури, але не залежний від неї. Він був створений у 2015 році, згідно з антикорупційною реформою. САП супроводжує головні антикорупційні процеси в країні та справи, які розслідує НАБУ.

САП контролює слідство корупційних злочинів, зокрема впливових високопосадовців. Також без санкції САП детективи НАБУ не можуть вручати підозри фігурантам своїх розслідувань.

Україна нарешті офіційно стала на європейський шлях, тому варто дотримуватися усіх правил і відповідати вимогам договору про кандидатство в ЄС. Раніше ми розповідали, які сім блоків реформ має виконати Україна.

Фото: скрін з відео 5 канал

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