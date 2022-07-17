За що відсторонили генпрокурорку Венедіктову та усунули главу СБУ Баканова – звернення Зеленського

17 липня ввечері президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову з посади Генпрокурорки. Також він усунув Івана Баканова з посади голови СБУ.

Також глава держави наказав покласти на Олексія Симоненка виконання обов’язків Генерального прокурора.

Я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

– Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів.

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У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників.

Кожне з таких питань отримає належну відповідь.

Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито “судний день” для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського Боїнга. 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав.

Раніше ми розповідали, чи вдалось відшукати істину у трагедії з Boeing MH17 та як проходить суд над тими, хто влаштував катастрофу рейсу малайзійського літака.