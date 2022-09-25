Украина

Шаг к ЕС и информационной безопасности. Рассказываем про закон о медиа и как будет происходить фиксация нарушений

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 25 сентября 2022, 08:00

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