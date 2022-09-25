Шаг к ЕС и информационной безопасности. Рассказываем про закон о медиа и как будет происходить фиксация нарушений

В этом году в Украине должен заработать закон О медиа. Это не только одно из наших обязательств, необходимых для вступления в Европейский Союз, а документ, который поможет медиаотрасли и усилит информационную безопасность государства, уверяют авторы.

Ко второму чтению депутаты подали более тысячи поправок, а оппозиционные фракции особенно критикуют попытки регулировать онлайн-медиа и “черные списки” российских исполнителей.

О проблеме в медиа и необходимости реформирования говорит и заместитель председателя парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

Наше медийное законодательство — оно родом из 90-х, последние изменения в начале 2000-х вносились, когда не было интернета. Он видит только телеканалы, радио, печатную прессу.

Но на этот раз Парламент примет законопроект, уверена Кравчук. С его помощью теперь проще будет контролировать и регулировать информационную государственную безопасность.

Оппозиционные фракции также поддерживают законопроект, однако не удовлетворены тем, что инициатива полностью аннулирует “черные списки” россиян в Украине, а также квоты на украинский контент.

На такие упреки в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания отмечают — квоты никто и не думал трогать.

В общем, ко второму чтению все парламентарии подали более тысячи поправок. Немало замечаний к попытке урегулировать онлайн-медиа. Это беспокоит и Викторию Сюмар. Она еще в парламенте предыдущего созыва работала над этим законом.

В Нацсовете отмечают: всем зарегистрированным онлайн СМИ, которые соблюдают законы, волноваться не стоит. Обязательной регистрации для всех интернет-медиа не будет — это дело добровольное. Но называться журналистами и рассчитывать на государственную защиту представители таких СМИ не смогут.

Новые правила же позволят навести порядок с анонимными сайтами и теми, кто работает против нашей страны. А еще Нацсовет сможет как представитель Украины обращаться к мировым интернет-гигантам YouTube, Facebook, Instagram.

Как будет происходить фиксация нарушений

Александр Бурмагин объясняет: Нацсовет имеет полное право закрыть деятельность тех СМИ, в которых наблюдаются систематические нарушения или их деятельность направлена ​​против Украины.

— Если есть жалоба, мы ее зафиксировали, и Нацсовет сможет написать платформе и сказать: уважаемые, пожалуйста, отреагируйте.

Новации облегчат также жизнь телеканалов и радиостанций. Общение с государственным регулятором будет теперь быстрым и удобным в электронном кабинете. В общем, новый закон О медиа соберет в одном документе все правила для СМИ в Украине и приблизит нас к европейским стандартам.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ранее подробно рассказывал и о других сдвигах в культурной плоскости Украины.

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