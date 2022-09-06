Законопроект о медиа и санкции против РПЦ — Ткаченко о важных изменениях в культурной плоскости

Борьба украинцев против “русского мира” за нашу свободу и европейские ценности продолжается уже полгода.
За нашу стойкость ЕС решил вне очереди предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз. При этом, чтобы стать полноценным членом ЕС, наша страна должна выполнить ряд требований. Одним из обязательных пунктов является принятие закона о медиа.
Недавно в парламенте в первом чтении был принят соответствующий законопроект, однако у многих он вызвал беспокойство и волну непонимания.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко разъяснил, какие изменения предусматривает проект закона о медиа, а также что предусматривают санкции против РПЦ.
Ткаченко назвал принятие проекта закона в первом чтении историческим событием, ведь над ним работали много лет. Вместе с тем его дальнейшее успешное утверждение приблизит нас к членству в ЕС. Законопроект:
После принятия законопроекта о медиа появилось много неправильных прочтений и трактовок, на основе которых уже выдвигаются искаженные утверждения.
К примеру, будто теперь на украинском радио и телевидении появится больше российских песен или с гастролями в Украину приедут культурные деятели, угрожающие национальной безопасности. На такие опасения Ткаченко ответил решительно:
Единственный неурегулированный вопрос, который следует обсудить в следующем чтении, касается клипов, считает Ткаченко.
В создании такого мультимедийного продукта будет участвовать целая команда. Кроме артиста, это операторы, режиссеры, композиторы, звукорежиссеры, хореографы, постановщики и т.д.
Некоторые из них могут оказаться гражданами РФ, поэтому в поправках следует согласовать и четко прописать механизм определения авторов продукта.
Некоторые из них могут оказаться гражданами РФ, поэтому в поправках следует согласовать и четко прописать механизм определения авторов продукта.
РПЦ активно поддерживает войну, начатую Россией на территории Украины. Поэтому недавно Кабинет министров внес предложение наложить санкции на руководителей РПЦ, который должен рассмотреть и принять СНБО.
Кроме епископа Кирилла, это касается и других руководителей РПЦ, которые занимаются международными отношениями и активно продвигают российские нарративы в мире.
От УПЦ, которая недавно окончательно отделилась от РПЦ, ожидают окончательной редакции измененного устава.
Это необходимо для того, чтобы ответственно оценить степень независимости от РПЦ, а также работу отдельных религиозных деятелей.
Напомним, с января 2022 вступили в силу новые нормы языкового закона, касающиеся печатных СМИ. Все газеты и журналы должны печататься на украинском языке. Читай об этом больше по ссылке.
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