Законопроект о медиа и санкции против РПЦ — Ткаченко о важных изменениях в культурной плоскости

Борьба украинцев против “русского мира” за нашу свободу и европейские ценности продолжается уже полгода.

За нашу стойкость ЕС решил вне очереди предоставить Украине статус кандидата на вступление в Союз. При этом, чтобы стать полноценным членом ЕС, наша страна должна выполнить ряд требований. Одним из обязательных пунктов является принятие закона о медиа.

Недавно в парламенте в первом чтении был принят соответствующий законопроект, однако у многих он вызвал беспокойство и волну непонимания.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко разъяснил, какие изменения предусматривает проект закона о медиа, а также что предусматривают санкции против РПЦ.

Закон о медиа: что предусматривает

Ткаченко назвал принятие проекта закона в первом чтении историческим событием, ведь над ним работали много лет. Вместе с тем его дальнейшее успешное утверждение приблизит нас к членству в ЕС. Законопроект:

Позволяет медийному сообществу двигаться в законном поле европейской плоскости. Дает возможность совместного регулирования медийной сферы вместе с Национальным советом по телевидению и радиовещанию. Вводит четкие запреты на российский продукт на территории Украины.

Мифы вокруг законопроекта

После принятия законопроекта о медиа появилось много неправильных прочтений и трактовок, на основе которых уже выдвигаются искаженные утверждения.

К примеру, будто теперь на украинском радио и телевидении появится больше российских песен или с гастролями в Украину приедут культурные деятели, угрожающие национальной безопасности. На такие опасения Ткаченко ответил решительно:

Закон о гастрольной деятельности относительно запрета российским артистам выступать на территории Украины продолжит действовать и дальше.

Квоты, предусмотренные в законе о языке, тоже остаются, поэтому на радио и телевидении не появится больше российского контента.

Единственный неурегулированный вопрос, который следует обсудить в следующем чтении, касается клипов, считает Ткаченко.

В создании такого мультимедийного продукта будет участвовать целая команда. Кроме артиста, это операторы, режиссеры, композиторы, звукорежиссеры, хореографы, постановщики и т.д.

Некоторые из них могут оказаться гражданами РФ, поэтому в поправках следует согласовать и четко прописать механизм определения авторов продукта.

Санкции против РПЦ

РПЦ активно поддерживает войну, начатую Россией на территории Украины. Поэтому недавно Кабинет министров внес предложение наложить санкции на руководителей РПЦ, который должен рассмотреть и принять СНБО.

Кроме епископа Кирилла, это касается и других руководителей РПЦ, которые занимаются международными отношениями и активно продвигают российские нарративы в мире.

От УПЦ, которая недавно окончательно отделилась от РПЦ, ожидают окончательной редакции измененного устава.

Это необходимо для того, чтобы ответственно оценить степень независимости от РПЦ, а также работу отдельных религиозных деятелей.

Напомним, с января 2022 вступили в силу новые нормы языкового закона, касающиеся печатных СМИ. Все газеты и журналы должны печататься на украинском языке. Читай об этом больше по ссылке.

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