Законопроект про медіа та санкції проти РПЦ — Ткаченко про важливі зрушення у культурній площині

Збройна боротьба українців проти “руського міра” за нашу свободу та європейські цінності триває вже півроку.

За таку стійкість ЄС вирішив позачергово надати Україні статус кандидата на вступ до Союзу. Водночас, щоб стати повноцінним членом ЄС, наша країна мусить виконати низку вимог. Одним з обов’язкових пунктів є ухвалення закону про медіа.

Нещодавно парламент у першому читанні погодив відповідний законопроект, однак у багатьох він викликав занепокоєння та хвилю непорозумінь.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко роз’яснив, які зміни передбачає проект закону про медіа, а також чи можливе запровадження санкцій проти РПЦ.

Закон про медіа: що передбачає

Ткаченко назвав ухвалення проекту закону історичною подією, адже над ним працювали багато років. Якщо надалі його успішно затвердять, це наблизить нас до членства в ЄС. Законопроект:

Дає змогу медійній спільноті рухатися у законному полі європейської площини. Дає змогу співрегулювати медійну сферу з Національною радою з питань телебачення та радіомовлення. Вводить чіткі заборони на російський продукт в Україні.

Міфи навколо законопроекту

Після ухвалення законопроекту про медіа у першому читанні з’явилося багато неправильних прочитань і трактувань, на основі яких уже висуваються викривлені твердження.

До прикладу, що тепер на українському радіо й телебаченні з’явиться більше російських пісень або з гастролями до України приїдуть культурні діячі, які загрожують національній безпеці. На такі побоювання Ткаченко відповів рішуче:

Закон про гастрольну діяльність стосовно заборони російським артистам виступати на території України діятиме і надалі.

Квоти, які передбачені в законі про мову, теж залишаються, тому на радіо і телебаченні не побільшає російського контенту.

Єдине неврегульоване питання, яке варто обговорити в наступному читанні, стосується кліпів, вважає Ткаченко.

У створенні такого мультимедійного продукту братиме участь ціла команда. Окрім артиста, це оператори, режисери, композитори, звукорежисери, хореографи, постановники й танцівники тощо.

Дехто з них може виявитися громадянином РФ, тому в поправках варто узгодити й чітко прописати мехінізм визначення авторів продукту.

Санкції проти РПЦ

РПЦ активно підтримує війну, яку Росія розпочала на території України. У зв’язку з цим нещодавно Кабінет міністрів вніс пропозицію накласти санкції на очільників РПЦ, яку має розглянути й схвалити РНБО.

Окрім єпископа Кирила, це стосується керівників та очільників РПЦ, які займаються міжнародними відносинами й активно просувають російські наративи у світі.

Від УПЦ, яка нещодавно повністю відмежувалася від РПЦ, чекають остаточної редакції зміненого статуту.

Це необхідно для того, щоб відповідально оцінити рівень відмежування, а також роботу осібних релігійних діячів.

Нагадаємо, з січня 2022 року набули чинності нові норми мовного закону, які стосуються друкованих ЗМІ. Тож усі газети та журнали мають друкуватися українською. Читай про це більше за посиланням.

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