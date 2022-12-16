Обстріли України 16 грудня: що відомо на цю мить

Ранок 16 грудня видався для українців тривожним: сирени пролунали по всій території держави.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що обстріли можуть бути масовими.

Очікуємо близько 60 шт. (ракет — ред). На півночі вже над територією України є частина. Також думаю, що наше ППО зіб’є 50+ мінімум, — зазначив він.

Залп ворожих ракет, що летять в Україну, на 9 ранку становив 72 ракети, пише УП з посиланням на джерела.

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Уже є перші повідомлення про вибухи та пошкодження у різних регіонах.

Розповідаємо що відомо на цю мить.

Обстріли України 16 грудня

Вибухи в Києві сьогодні

У Telegram-каналі КМВА повідомляють про роботу ППО у столиці.

— Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях! — йдеться у повідомленні.

А мер Києва Віталій Кличко написав про вибухи в Деснянському районі. Усі служби наразі їдуть на місце подій.

Станом на 9:30 у КМДА повідомили і про вибух у Дніпровському районі.

Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття.

Крім того, у зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням, повідомляє Віталій Кличко.

Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок підготуйте запас питної та технічної води.

Вибухи на Харківщині 16 грудня

Окупанти завдали три удари по критичній інфраструктурі Харківщини. Про це написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньої інформацією, постраждалих немає.

Пізніше він повідомив про влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі.

Попередньо також без постраждалих, але можливі перебої з електропостачанням.

Обстріли у Кривому Розі

Є повідомлення про “приліт” на Дніпропетровщині.

Кривий Ріг. Є ураження ракетами. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі, — написав міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про влучання у житловий будинок.

— Є руйнування. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби, — написав він.

Під час телемарафону повідомили, що з-під завалів у Кривому Розі рятувальники дістали дівчинку.

— У будинку зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні, — повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Зараз рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу у Кривому Розі. Вже відомо про те, що постраждало шестеро осіб, з яких троє є неповнолітніми, а загинуло — двоє.

Також врятовано та госпіталізовано три неповнолітні особи.

До ліквідації наслідків залучено 24 людини особового складу та сім одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Обстріли Запоріжжя

По Запоріжжю нанесено вже близько 12 ракетних ударів, повідомляють у міській раді.

— Відомо про 15 прильотів ракет у Запорізькій області. Наслідки ворожої атаки уточнюються, — повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Вибухи на Житомирщині

На Житомирщині у Коростенській громаді є влучання по об’єктам інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

У результаті обстрілу в місті відключені електромережі.

Скільки ракет випустили по Україні сьогодні

Російська армія запустила територією України понад 60 ракет. Про це повідомив прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат

За його словами, ракети Х-555 та Х-101 були випущені з літаків Ту-95. Також є пуски “Калібрів” із Чорного моря та ракет з-300.

Скільки саме ракет вдалося збити — наразі невідомо.

Українські захисники докладають усіх зусиль, щоб лінія фронту ставала дедалі ближчою до кордону з РФ, та виганяють окупантів з нашої землі.

Поки українські військові відвойовують наші кордони, слідкуй за зведеннями Генштабу ЗСУ та картою бойових дій.