Мета противника — знищити Україну як державу: Грабський про мрії росіян захопити Київ

Військово-політичне керівництво України, зокрема президент, головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та міністр закордонних справ, прогнозують, що росіяни можуть вдатись до ескалації війни взимку.

Йдеться про можливий повторний наступ на Київ у кінці січня – квітні. Військовий експерт Сергій Грабський розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про ймовірність такого сценарію та сили росіян.

Чи буде повторний наступ на Київ

Чи є вірогідність того, що буде наступ на Київ? Так, безперечно. І треба розуміти, що в цьому й полягає стратегічна мета противника — знищити Україну як державу, — каже Грабський.

Тож росіянам для цього потрібно захопити Київ, поставити там маріонетковий уряд і від його імені керувати українським народом. Однак питання лише в тому, як саме загарбники можуть спробувати реалізувати такий план.

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— Якщо їм вдасться зосередити відповідну кількість військ, то найближчі тижні нам покажуть, наскільки вони здатні це зробити, — зазначає експерт.

У росіян усе ще є ресурс, зокрема людський потенціал, щоб йти в наступ. Зараз РФ займається підготовкою своїх кадрів.

Однак можливості російського ВПК уже зовсім не ті, що були на початку повномасштабного вторгнення. Так само є питання й до ворожої логістики.

Вони можуть кинути в бій велику кількість людей — це те, що ми спостерігаємо зараз на Сході України. І ми бачимо, наскільки важко зараз і в майбутньому нам буде відбивати такий наступ, — пояснює Грабський.

Утім він усе одно не вірить у те, що росіянам вдасться захопити Київ. Адже українські сили активно ведуть розвідку на всіх напрямках, відстежують кожен рух окупантів на тимчасово окупованих територіях, у РФ та Білорусі.

Тим часом росіяни знову й знову вдаються до терористичних атак на цивільну інфраструктуру нашої країни. Читай, що відомо про обстріли України 16 грудня на цю мить.

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