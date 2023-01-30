Поздним вечером 29 января российские военные нанесли удар по центральной части Харькова. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что ракета попала в жилой дом в Киевском районе, в результате чего начался пожар.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что, по предварительной информации, враг обстрелял Харьков ракетой С-300.

Обстрел Харькова 29 января: последствия

Три человека пострадали от ракетного удара по жилому дому, их эвакуировали в больницу. Как рассказал Олег Синегубов Суспільному, под завалами оставалась пожилая женщина. Она находилась в квартире, в которую попала российская ракета. Членов ее семьи удалось спасти.

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— Разрушен четвертый этаж. Дом старый. Мы понимаем, что квартиры на втором и третьем этаже тоже очень сильно пострадали.

Снесло верхний этаж дома: что известно про обстрел Харькова 29 января / 3 Фотографии

Весь подъезд уже не подходит для проживания. Дом обесточен, отсоединен от газо- и водоснабжения, — сообщил Синегубов.

Позже Синегубов сообщил в Telegram, что в результате вражеских обстрелов погибла пожилая женщина. Верхние этажи дома — разрушены. Масштабный пожар ликвидировали до 3:20 ночи.

Харьков — один из городов, наиболее пострадавший от ракетных обстрелов россиян. Ранее мы рассказывали, как на Салтовке в Харькове демонтируют разбитые дома.

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Главное фото: Вячеслав Мавричев / Суспільне