Спасатели уже не считают количество снесенных домов — во что превратилась харьковская Салтовка

Уничтоженные российскими обстрелами высотки на Северной Салтовке в Харькове демонтируют. По данным городских властей, разрушено более 4,5 тысячи домов.
А полтысячи из них восстановлению уже не подлежат. Сейчас на реконструкции около 40 домов, прошедших этапы экспертизы.
Спасатели-верхолазы частично уже демонтируют стены, фасады и даже целые подъезды. Поврежденные дома опасны, ведь могут обрушиться в любой момент.
Еще год назад Салтовка была самым большим спальным районом города. До вторжения России только на Северной Салтовке проживало более 300 000 человек. Однако теперь вокруг — обгоревшие и почерневшие дома.
Спасатели уже сбились со счета, сколько зданий пришлось демонтировать за это время.
— Я уже забыл перечень этих строений за все это время. С лета, наверное, уже их не считаю, потому что ты посмотришь на соседнее здание — его тоже нужно демонтировать, — говорит начальник группы аварийно-спасательных работ отряда спецназначения ГСЧС Никита Захаров.
После демонтажа должна быть проведена экспертиза, подлежит ли там хоть что-нибудь восстановлению. Без жилья в Харькове, по данным мэра Игоря Терехова, осталось более 150 000 человек.
На смену обычным домам в Харькове создают квартиры-бункеры для украинцев. Они должны выдержать прямое попадание тяжелой артиллерии.
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Фото: Getty Images