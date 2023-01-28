Украина

Спасатели уже не считают количество снесенных домов — во что превратилась харьковская Салтовка

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 28 января 2023, 18:00

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