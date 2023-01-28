Спасатели уже не считают количество снесенных домов — во что превратилась харьковская Салтовка

Уничтоженные российскими обстрелами высотки на Северной Салтовке в Харькове демонтируют. По данным городских властей, разрушено более 4,5 тысячи домов.

А полтысячи из них восстановлению уже не подлежат. Сейчас на реконструкции около 40 домов, прошедших этапы экспертизы.

Спасатели-верхолазы частично уже демонтируют стены, фасады и даже целые подъезды. Поврежденные дома опасны, ведь могут обрушиться в любой момент.

Сейчас также смотрят

Еще год назад Салтовка была самым большим спальным районом города. До вторжения России только на Северной Салтовке проживало более 300 000 человек. Однако теперь вокруг — обгоревшие и почерневшие дома.

Спасатели уже сбились со счета, сколько зданий пришлось демонтировать за это время.

— Я уже забыл перечень этих строений за все это время. С лета, наверное, уже их не считаю, потому что ты посмотришь на соседнее здание — его тоже нужно демонтировать, — говорит начальник группы аварийно-спасательных работ отряда спецназначения ГСЧС Никита Захаров.

После демонтажа должна быть проведена экспертиза, подлежит ли там хоть что-нибудь восстановлению. Без жилья в Харькове, по данным мэра Игоря Терехова, осталось более 150 000 человек.

На смену обычным домам в Харькове создают квартиры-бункеры для украинцев. Они должны выдержать прямое попадание тяжелой артиллерии.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.

Фото: Getty Images