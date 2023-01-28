Україна

Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 28 Січня 2023, 18:00

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