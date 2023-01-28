Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка

Потрощені російськими обстрілами висотки на Північній Салтівці у Харкові демонтують. За даними міської влади, зруйновано понад 4,5 тисячі будинків.

А півтисячі з них відновленню вже не підлягають. Зараз на реконструкції десь понад 40 будинків, які пройшли етапи експертизи.

Рятувальники-верхолази вже частково демонтують стіни, фасади й навіть цілі підʼїзди. Пошкоджені будинки небезпечні, адже можуть обвалитись у будь-який момент.

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Ще рік тому Салтівка була найбільшим спальним районом міста. До вторгнення Росії лише на Північній Салтівці жило понад 300 000 людей. Однак тепер довкола обгорілі та почорнілі будинки.

Рятувальники вже збились з рахунку, скільки будівель довелось демонтувати за цей час.

— Я вже забув перелік цих будівель за весь цей час.

З літа, мабуть, уже їх не рахую, тому що ти подивишся на сусідню будівлю — її теж треба демонтувати, — каже начальник групи аварійно-рятувальних робіт загону спецпризначення ДСНС Микита Захаров.

Після демонтажу має бути експертиза, чи підлягає там хоч щось відновленню. Без житла у Харкові, за даними мера Ігоря Терехова, лишилось понад 150 000 людей.

На зміну звичайним будинкам у Харкові створюють квартири-бункери для українців. Вони мають витримати пряме влучання важкої артилерії.

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Фото: Getty Images