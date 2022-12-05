Куп’янський район — фактично лінія фронту! Як евакуюють людей з-під щільних обстрілів

Куп’янський район фактично щодня під щільними обстрілами. Окупанти б’ють й по селах навколо.

Місцева військова адміністрація оголосила евакуацію з громади. Виїхати закликають передусім жінок з дітьми, літніх та хворих людей.

Харківщина на межі з Луганщиною зараз фактично стала лінією фронту. Здебільшого звідси волонтери евакуюють людей кілька разів на тиждень.

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61-річну Тетяну Лукашову вивезли до Харкова з Куп’янщини пораненою, дістатися найближчої лікарні було непросто — міст перед Куп’янськом зруйновано, перейти можна пішки. Тож жінку переносили на руках.

Евакуйованих розселяють у студентські гуртожитки, адже їм просто нікуди йти. Благодійники привозять продукти, в коридорах роздають речі.

З весни волонтерам харківського Червоного Хреста вдалося вивезти з-під обстрілів близько 30 000 осіб, 20 000 з них саме з Куп’янського району.

Координатор загону евакуації харківської організації Червоного Хреста України Ігор Клименко розповідає, що на виїздах обстріли були постійно.

Стріляли міномети, ствольна артилерія, Гради, дрон кидав бомбу. Потрапляли під обстріл літака Міг-29 і гвинтокрила, — згадує він.

У кількох гуртожитках у Харкові зараз розселили близько 2000 людей.

Голова харківського Червоного Хреста Костянтин Башкіров розповідає, що раніше в небезпечних районах залишалися люди, які не хотіли виїжджати. Зараз люди знову дуже бояться.

Одним із найважчих напрямків фронту залишається Донецький. Раніше ми розповідали про ситуацію у Бахмуті та прогнози війни на Сході від експертів.

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