Украина

Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 05 декабря 2022, 07:00

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