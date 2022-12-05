Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов

Купянский район фактически каждый день под плотными обстрелами. Оккупанты бьют и по селам вокруг.

Местная военная администрация объявила эвакуацию из общины. Уехать призывают прежде всего женщин с детьми, пожилых и больных людей.

Харьковская область на границе с Луганской сейчас фактически стала линией фронта. В основном отсюда волонтеры эвакуируют людей несколько раз в неделю.

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61-летнюю Татьяну Лукашову вывезли в Харьков из Купянского района раненой, добраться в ближайшую больницу было непросто — мост перед Купянском разрушен, перейти можно пешком. Женщину переносили на руках.

Эвакуированных расселяют в студенческие общежития, ведь им просто некуда идти. Благотворители привозят продукты, в коридорах раздают вещи.

С весны волонтерам харьковского Красного Креста удалось вывезти из-под обстрелов около 30 000 человек, 20 000 из них из Купянского района.

Координатор отряда эвакуации харьковской организации Красного Креста Украины Игорь Клименко рассказывает, что на выездах обстрелы были постоянно.

Стреляли минометы, ствольная артиллерия, Грады, дрон бросал бомбу. Попадали под обстрел самолета Миг-29 и вертолета, — вспоминает он.

В нескольких общежитиях в Харькове сейчас расселили около 2000 человек.

Глава харьковского Красного Креста Константин Башкиров рассказывает, что раньше в опасных районах оставались люди, которые не хотели уезжать. Сейчас люди снова очень боятся.

Одним из самых тяжелых направлений фронта остается Донецкое. Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте и прогнозах войны на Востоке от экспертов.

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Главное фото: Getty Images