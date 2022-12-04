Бахмут, Сватово, Соледар — ускорятся ли темпы боев на Востоке Украины и какая ситуация сейчас

Тяжелые бои сейчас продолжаются на Востоке Украины. Украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы выгнать российских оккупантов за пределы государственных границ.

За каждый клочок земли приходится бороться, но, по словам командования ВСУ, ситуация остается контролируемой.

Некоторые эксперты даже прогнозируют рост темпов продвижения нашей армии, несмотря на жесткие погодные условия. Что сейчас происходит на Востоке Украины и чего ждать дальше? Читай в материале.

Сейчас также смотрят

Ситуация на Бахмутском направлении

Спикер Восточного подразделения войск ВСУ Сергей Череватый рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона, что враг постоянно пытается прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении, но сам терпит колоссальные потери.

Там продолжаются очень агрессивные, очень кровопролитные, очень мощные бои. Враг по несколько десятков раз пытается штурмовать. Есть определенные позиционные изменения. Ситуация остается контролируемой, — говорит Череватый.

Вагнеровцы разбиваются на штурмовые группы и пытаются под прикрытием местности проникать в окопы ВСУ. Своих сил для этого не жалеют. Впрочем, заявления россиян, что якобы Бахмут уже в полуокружении, не соответствуют действительности.

Украинские ракетные войска прислали захватчикам несколько мощных “подарков”, несколько погасивших оптимизм оккупантов.

Несмотря на то, что враг действительно сконцентрировал возле Бахмута всю свою ударную мощь, главной цели ему не удается достигнуть уже пять месяцев. Россияне не могут прорвать украинскую оборону.

Ситуация в районе Сватово-Кременной

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал в телемарафоне о боях в районе Сватово-Кременная.

У нас сейчас есть все предпосылки, чтобы взять эту дорогу под контроль и не только огневой, но и полностью завладеть этой трассой.

— Это будет означать значительное осложнение для противника действий на двух направлениях: на Сватовском и Северодонецко-Лисичанском, — объясняет он.

Поэтому, если Украине удастся освободить трассу Сватово-Кременная, то ВСУ откроют себе путь к деоккупации Сватового и продвижению в направлении Старобельска.

По словам Грабского, россияне уже начинают строить там оборонительные постройки. Также для захватчиков существует угроза потерять Северодонецк и Лисичанск.

Ситуация на Востоке сейчас: прогноз ISW

Продвижению ВСУ способствует и погода. Аналитики Института изучения войны отмечают, что земля вдоль линии Сватово-Кременная промерзла, а поэтому украинские войска, вероятно, усилят темп своих контрнаступательных операций в этом районе.

— Общий темп операций, вероятно, вырастет в ближайшие недели, поскольку постоянная холодная погода влечет за собой промерзание земли на всем поле боевых действий, особенно на Востоке Украины, где операции с обеих сторон замедлились из-за сильной грязи, — говорится в отчете ISW.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай недавно заявил, что украинские войска в ближайшее время смогут улучшить свое контрнаступательное маневровое действие, поскольку грязь на трассе Сватово-Кременная полностью замерзла.

Потери россиян на Востоке

Военные эксперты отмечают, что потуги россиян на Востоке приводят к колоссальным потерям их живой силы и техники.

По данным Генштаба ВСУ, украинские войска за минувшие сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области.

А также в Донецкой области в районах населенных пунктов:

Берестово;

Белогоровка;

Яковлевка;

Соледарь;

Бахмутское;

Бахмут;

Опытное;

Клещиевка;

Андреевка;

Курдюмовка;

Водяное;

Первомайское;

Веселое;

Марьинка;

Новомихайловка.

По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больницы временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ укрепляет свои силы на восточных направлениях фронта.

В Донецкой области — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении, — сказал он.

Полную информацию о ситуации на фронте тебе подскажет карта боевых действий в Украине.

Подписывайся на наш Telegram и следи за самым интересным там! Мы не надоедаем, а постим только самое важное.