Карта боевых действий в Украине еще обезображена большим количеством оккупантов, но все это временно. Украинцы отвоюют каждый клочок своей земли и выгонят захватчиков обратно в Россию.

А пока что каждый на своем фронте приближает победу и присылает благотворительные взносы военным и пострадавшим от войны. Мы предлагаем тебе посмотреть, что происходит на карте боевых действий онлайн, отчет Генштаба и мнения аналитиков из Института изучения войны.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия пытается воспользоваться желанием Запада вести переговоры, чтобы создать динамику, в которой западные официальные лица будут испытывать давление и сделают превентивные уступки, чтобы взять РФ за стол переговоров.

(Нажми на карту, чтобы посмотреть ее в полном размере.)

Актуальная карта боевых действий в Украине 4 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте / 4 Фотографии

Российские войска все еще представляют угрозу украинской энергетической инфраструктуре, несмотря на успех украинской ПВО. Дополнительные западные системы ПВО побуждают российское военное сообщество подвергнуть сомнению российскую воздушную кампанию против украинской инфраструктуры.

Украинские войска совершили локальные прорывы к юго-западу и северо-западу от Кременной.

Российские войска продолжали минимальное продвижение в районе Бахмута и вели наступательные действия в районе Авдеевки – возле Донецка.

Из-за украинских ударов российским войскам может быть трудно правильно распределить и развернуть силы в тыловых районах на юге Украины.

Плохая материально-техническая база, неуправляемый мобилизованный персонал и внутренние протесты продолжают мешать Кремлю добиться целей частичной мобилизации.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине. (Тебе нужно проскролить их файл немного вниз)

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 декабря 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток оккупанты нанесли:

2 ракетных

10 авиационных ударов

3 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В частности, ракетный удар потерпел объект гражданской инфраструктуры города Краматорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из разнокалиберной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Одноробовка, Стрелка, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Черняков и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Макеевка и Площадка в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий, пытается улучшить тактическое положение. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Серебрянка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Опросное, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, и Марьинка.

На фото: Украинский военный помогает попить собрату во время эвакуации в стабилизационном мобильном госпитале вблизи Бахмута Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы Великой Новоселки, Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг также ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы районов более десяти населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в частности, Орехова Запорожской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборону ранее захваченных рубежей. Совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

Также в районе населенного пункта Подгородное Донецкой области, был сбит вражеский самолет. Информация по его типу уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ врага.

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Главное фото: Metin Aktas / Getty Images