Карта бойових дій в Україні ще спотворена великою кількістю окупантів, але все це тимчасово. Українці відвоюють кожен клаптик своєї землі й виженуть загарбників назад в Росію.

А поки кожен на своєму фронті наближає перемогу та надсилає благодійні внески військовим та постраждалим від війни. Ми пропонуємо тобі подивитися, що наразі відбувається на карті бойових дій онлайн, звіт Генштабу та думки аналітиків з Інституту вивчення війни.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія намагається скористатися бажанням Заходу вести переговори, щоб створити динаміку, в якій західні офіційні особи відчуватимуть тиск і зроблять превентивні поступки, аби взяти РФ за стіл переговорів.

(Натисни на карту, щоб подивитися її у повному розмірі.)

Актуальна карта бойових дій в Україні 4 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті / 4 Фотографії

Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, попри успіх української ППО. Додаткові західні системи ППО спонукають російську провоєнну спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.

Українські війська здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

Російські війська продовжували мінімальне просування в районі Бахмута та вели наступальні дії в районі Авдіївки – Донецька.

Через українські удари російським військам може бути важко правильно розподілити та розгорнути сили в тилових районах на півдні України.

Погана матеріально-технічна база, некерований мобілізований персонал і внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні. (Тобі треба проскролити їх файл трохи вниз)

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 грудня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби окупанти завдали:

2 ракетних

10 авіаційних ударів

3 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка на Донеччині.

На фото: Український військовий допомагає попити побратиму під час евакуації у стабілізаційному мобільному госпіталі поблизу Бахмута Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з артилерії райони Великої Новосілки, Вугледара, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також веде оборонні дії. Здійснив артилерійські обстріли районів понад десяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше захоплених рубежів. Здійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів та 2 райони зосередження особового складу й ОВТ ворога.

Після постійних обстрілів, тортур і знущань росіян частина Херсонської області повертається життя. Дізнайся, що пережили жителі Високопілля за сім місяців окупації.

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Головне фото: Metin Aktas / Getty Images