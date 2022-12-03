У кранах — ані краплини. Як Миколаїв дев’ять місяців виживає без води

Миколаїв досі без питної води у кранах. Ще у квітні окупанти навмисно розгатили водогін, яким подавали дніпровську воду, аби майже півмільйонне місто позбавити водопостачання.

Дякую тим, хто возить нам цю воду, інакше води ніде не взяти, тим паче безкоштовно. Це нас дуже рятує у такі скрутні часи, — розповідає мешканка Миколаєва Олена.

Зараз після звільнення Херсону швидко відновити трубопровід комунальникам не вдається через постійні обстріли окупантів.

Тому миколаївці, як і попередні дев’ять місяців, набирають воду в баклажки зі свердловин.

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У Миколаївводоканалі поки що не дають прогнозів, коли відновиться постачання нормальної води у місто.

Яка зараз нині ситуація у Миколаєві — дивись на Вікнах.

Раніше ми розповідали, чому місцева влада просить евакуюватися мешканців Миколаєва та як це зробити.

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