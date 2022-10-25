Нагодувати, щоб урятувати: як волонтери допомагають самотнім тваринам на Миколаївщині

У Миколаєві, що перебуває під регулярними обстрілами, волонтери встигають допомагати не лише людям, а й тваринам, які залишилися без господарів.

Небайдужі возять корм до пошкоджених російськими снарядами багатоповерхівок, а також до прифронтових та звільнених від окупації сіл.

Вагіф Марков до початку повномасштабної війни був програмістом та займався розробкою сайтів. Проте після 24 лютого чоловік почав шукати, де ще може бути корисним.

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Подзвонив знайомим та попросив допомогти знайти якийсь волонтерський центр, оскільки просто сидіти на місці не хотів та міг.

Відтоді Вагіф разом із друзями почав возити гуманітарну допомогу до прифронтових та звільнених від окупації сіл. Поруч із нужденними мешканцями помітив зграю голодних та покинутих усіма тварин, які блукають, шукаючи їжу.

Дуже багато людей виїхало з сіл, а ось значна кількість тварин залишилась.

Коли подивився на ситуацію, то сказав, що у нас є корм і ми можемо возити його. Люди зраділи, оскільки корму не вистачало.

Щоб нагодувати сотні чотирилапих, волонтери звернулися за допомогою до європейських фондів, а ті почали доправляти корм. Самі зооволонтери теж відкрили збір донатів для тварин, бо щодня до них зверталися люди, які самі були змушені годувати десятки покинутих домашніх улюбленців.

Вагіф розповідає, що трапляються випадки, коли на одній вулиці проживає дві-три людини, які годують зграю з 20-30 собак та котів.

Тепер у різних населених пунктах на волонтерів чекають як місцеві жителі, які підгодовують собак та котів, так і самі тварини. Тому Вагіф з однодумцями кажуть, що своєї справи не полишать, хай як небезпечно не буде в регіоні.

Піклуватись про котів та собак не забувають навіть на передовій. Читай, як ЗСУ рятують чотирилапих від обстрілів.

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