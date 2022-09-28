Lifestyle

Перебували у постійному стресі та були вимушені стати переселенцями — 170 тварин евакуювали із запорізького зоопарку

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 28 Вересня 2022, 22:00
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова

Більше відео
0:03:01
Благодійний марафон Для дітей заради майбутнього - де дивитись
Для дітей заради майбутнього: понад 70 українських зірок проведуть благодійний марафон на підтримку сиріт
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:06:30
Ціна на пальне під час війни: якою буде вартість пального в Україні
Ціни на бензин після повернення акцизів — чи коливатиметься вартість пального в Україні
0:04:41
Особливості навчання українських дітей у Польщі
Рівні права та спрощена процедура зарахування — як польські школи піклуються про українських дітей
Дивитись більше

Останні відео
0:06:15
Знущання росіян над мирними мешканцями у селі Козаровичі: історія очевидця

Склав заповіт у полоні, адже не мав уже жодної надії — історія про знущання росіян
0:04:48
Переправа човном
Човном у цивілізацію! Чому на Харківщині люди евакуюються по воді
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Перебували у постійному стресі та були вимушені стати переселенцями — 170 тварин евакуювали із запорізького зоопарку
0:04:55
Високопілля
Будинок перетворили на смітник і лишили там свої “пожитки”: історія родини з Херсонщини
0:05:32
Відбудова житла
Київ після обстрілів. Як у столиці відбудовують пошкоджені будинки
0:06:29
Росіяни тікають від мобілізації на самокатах
На старт, увага, руш! Як росіяни тікають від мобілізації на самокатах
0:04:27
Злочини росіян на Харківщині — людей катували струмом
Харківщина: результати ексгумації тіл, нові докази тортур, вивезення дітей до Росії
0:02:54
Яка ситуація у Нікополі 28.09.2022 — наслідки російських обстрілів
Діти вже знають звуки “прильотів” напам’ять та вміють їх розрізняти! Ситуація в Нікополі сьогодні
Протести в Ірані — що потрібно знати про права жінок
Дискримінація та обмеження базових потреб: що потрібно знати про права жінок в Ірані
0:15:07
П'ятьом російським військовим повідомили про підозру у розстрілі авто з мирними жителями у Гостомелі
Злочини відтворили похвилинно — ідентифіковано п’ятьох росіян, які розстрілювали цивільні авто в Гостомелі
Більше відео
Переправа човном
Читати далі
Човном у цивілізацію! Чому на Харківщині люди евакуюються по воді
Високопілля
Читати далі
Будинок перетворили на смітник і лишили там свої “пожитки”: історія родини з Херсонщини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь