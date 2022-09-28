Перебували у постійному стресі та були вимушені стати переселенцями — 170 тварин евакуювали із запорізького зоопарку

Понад 170 тварин евакуювали із запорізького звіринця на Львівщину. Через близькість до фронту, постійні вибухи та обстріли звірі перебували у постійному стресі.

Львівські волонтери розмістили їх у Домівці врятованих тварин. Для нових підопічних облаштували 16 тимчасових вольєрів.

У Домівці просять небайдужих допомогти забезпечити нових мешканців кормом, фруктами та овочами.

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— Вибухи тварини сприймають дуже тяжко, адже вони не розуміють, що відбувається. Ми розуміємо, що летить ракета й працює ППО, а тварині, на жаль, це ніяк не пояснити, — каже доглядальниця Анастасія Мунтянова.

Евакуаційна операція тривала понад добу. Тварини, які перебували у звіринці Запоріжжя, не бачили людей від початку пандемії коронавірусу, тому стали агресивними. Деяких тварин доводилося переносити до транспорту сплячими.

Зараз тварини адаптуються до нового місця, з ними працюють ветеринари. До зими у притулку планують збудувати постійні вольєри, щоб створити для тварин максимально комфортні умови.

Загалом за період повномасштабного вторгнення через притулок у Львові пройшло понад 5000 тварин, більшість із них залишаються там жити.

Через війну багато тварин, які перебували у притулках, лишилися в небезпеці. Раніше волонтери розповіли про порятунок тварин з Бахмута.

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