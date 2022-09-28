Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка

Более 170 животных были эвакуированы из запорожского зверинца во Львовскую область. Из-за близости к фронту, постоянных взрывов и обстрелов звери находились в постоянном стрессе.

Львовские волонтеры разместили их в Доме спасенных животных. Для новых подопечных обустроили 16 временных вольеров.

В Доме просят небезразличных помочь обеспечить новых жителей кормом, фруктами и овощами.

— Взрывы животные воспринимают очень тяжело, ведь они не понимают, что происходит. Мы понимаем, что летит ракета и работает ПВО, а животному, к сожалению, это никак не объяснить, — говорит смотрительница Анастасия Мунтянова.

Эвакуационная операция длилась более суток. Животные, которые находились в зверинце Запорожья, не видели людей с начала пандемии коронавируса. Поэтому они стали агрессивными. Некоторых животных приходилось переносить в транспорт в спящем состоянии.

Сейчас животные адаптируются к новому месту, с ними работают ветеринары. К зиме в приюте планируют построить постоянные вольеры, чтобы создать для животных максимально комфортные условия.

Всего за период полномасштабного вторжения через приют во Львове прошли более 5000 животных, большинство из них остаются там жить.

Из-за войны многие животные, которые находились в приютах, были в опасности. Ранее волонтеры рассказали о спасении животных из Бахмута.

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