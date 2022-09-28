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Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 28 сентября 2022, 22:00
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова

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