Сотни спасенных жизней: как волонтеры эвакуируют животных из Бахмута

Более сотни эвакуаций из самых горячих точек. Под обстрелами волонтеры спасают и находят новых владельцев для животных, покинутых хозяевами. Из Бахмута в Днепр четырехлапых привозит команда неравнодушных.
Уже в городе их принимают в ветклиниках, а затем отдают новым владельцам. Волонтеры не прекращают работу ни на неделю. В небольшом бусике иногда перевозят по 30 животных.
Из Бахмута в Днепр более сотни рейсов совершила команда волонтеров — из зон активных боевых действий благотворители постоянно спасают четырехлапых.
Все равно маршрут был нелегкий: и дорога, и город в плохом состоянии. Животные тоже, они стрессуют, тяжело, мы останавливаемся постоянно, — рассказывает волонтер Екатерина.
Все равно маршрут был нелегкий: и дорога, и город в плохом состоянии. Животные тоже, они стрессуют, тяжело, мы останавливаемся постоянно, — рассказывает волонтер Екатерина.
У Екатерины был свой приют для животных в Бахмуте, а Виталий — бизнесмен из Хмельницкой области, который после полномасштабного российского вторжения стал волонтером.
Вместе они эвакуируют людей и брошенных домашних животных из самых горячих точек Донецкой области. Сейчас в небольшом автобусе пять переносок с четырехлапыми. В худшие времена, говорят, в этот бусик вмещалось 34 животных.
Это на 90-95% бывшие домашние животные, они брошены, остаются на улице. Бывает так, что мы едем за одним животным, по дороге находим еще травмированное. Это может быть где-нибудь на позициях на передовой.
Это на 90-95% бывшие домашние животные, они брошены, остаются на улице. Бывает так, что мы едем за одним животным, по дороге находим еще травмированное. Это может быть где-нибудь на позициях на передовой.
В настоящее время Бахмут ежедневно вздрагивает от обстрелов, в городе осталось около 15% населения. Но, несмотря на постоянные атаки врага, волонтеры работают без отдыха. При каждой эвакуации рискуют жизнью и здоровьем.
Часть нашей команды поехала за животными, вывозить приют. Туда было попадание снаряда, более 90 собак погибли, 400 остались. Они уехали за этими животными и попали в плен — два парня и девушка, — рассказывает волонтер Виталий.
Часть нашей команды поехала за животными, вывозить приют. Туда было попадание снаряда, более 90 собак погибли, 400 остались. Они уехали за этими животными и попали в плен — два парня и девушка, — рассказывает волонтер Виталий.
Из самых горячих точек волонтеры провели почти сотню эвакуаций. Сначала спасенных животных везут в ветклиники на осмотр и лечение. Затем отдают владельцам.
Эта овчарка, как и почти все животные, которых вывозят неравнодушные, была обречена на смерть. Бывшие владельцы привязали собаку возле многоэтажки и уехали из города.
После сложных 200 км дороги она наконец-то в безопасности. В Днепре ее встречает новый хозяин.
Война, люди покидают своих животных, ни в чем не повинных, которые им верны всю жизнь. Хотя он и старенький, но достойное окончание жизни заслужил, — говорит новый владелец собаки Игорь.
Война, люди покидают своих животных, ни в чем не повинных, которые им верны всю жизнь. Хотя он и старенький, но достойное окончание жизни заслужил, — говорит новый владелец собаки Игорь.
Сейчас приюты в Днепре переполнены, пристроить четырехлапых очень сложно. Но на этот раз волонтерам удалось найти хозяев для всех животных. Часть из спасенных отправится за границу — собак ждут в Польше.
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