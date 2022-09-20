Сотни спасенных жизней: как волонтеры эвакуируют животных из Бахмута

Более сотни эвакуаций из самых горячих точек. Под обстрелами волонтеры спасают и находят новых владельцев для животных, покинутых хозяевами. Из Бахмута в Днепр четырехлапых привозит команда неравнодушных.

Уже в городе их принимают в ветклиниках, а затем отдают новым владельцам. Волонтеры не прекращают работу ни на неделю. В небольшом бусике иногда перевозят по 30 животных.

Волонтеры про спасение животных из Бахмута

Из Бахмута в Днепр более сотни рейсов совершила команда волонтеров — из зон активных боевых действий благотворители постоянно спасают четырехлапых.

Все равно маршрут был нелегкий: и дорога, и город в плохом состоянии. Животные тоже, они стрессуют, тяжело, мы останавливаемся постоянно, — рассказывает волонтер Екатерина.

У Екатерины был свой приют для животных в Бахмуте, а Виталий — бизнесмен из Хмельницкой области, который после полномасштабного российского вторжения стал волонтером.

Вместе они эвакуируют людей и брошенных домашних животных из самых горячих точек Донецкой области. Сейчас в небольшом автобусе пять переносок с четырехлапыми. В худшие времена, говорят, в этот бусик вмещалось 34 животных.

Это на 90-95% бывшие домашние животные, они брошены, остаются на улице. Бывает так, что мы едем за одним животным, по дороге находим еще травмированное. Это может быть где-нибудь на позициях на передовой.

В настоящее время Бахмут ежедневно вздрагивает от обстрелов, в городе осталось около 15% населения. Но, несмотря на постоянные атаки врага, волонтеры работают без отдыха. При каждой эвакуации рискуют жизнью и здоровьем.

Часть нашей команды поехала за животными, вывозить приют. Туда было попадание снаряда, более 90 собак погибли, 400 остались. Они уехали за этими животными и попали в плен — два парня и девушка, — рассказывает волонтер Виталий.

Эвакуация животных из Бахмута

Из самых горячих точек волонтеры провели почти сотню эвакуаций. Сначала спасенных животных везут в ветклиники на осмотр и лечение. Затем отдают владельцам.

Эта овчарка, как и почти все животные, которых вывозят неравнодушные, была обречена на смерть. Бывшие владельцы привязали собаку возле многоэтажки и уехали из города.

После сложных 200 км дороги она наконец-то в безопасности. В Днепре ее встречает новый хозяин.

Война, люди покидают своих животных, ни в чем не повинных, которые им верны всю жизнь. Хотя он и старенький, но достойное окончание жизни заслужил, — говорит новый владелец собаки Игорь.

Сейчас приюты в Днепре переполнены, пристроить четырехлапых очень сложно. Но на этот раз волонтерам удалось найти хозяев для всех животных. Часть из спасенных отправится за границу — собак ждут в Польше.

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