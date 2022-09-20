Люди

Сотні врятованих життів: як волонтери евакуюють тварин із Бахмута

Христина Венгеляускайте 20 Вересня 2022, 23:30

Більше відео
0:04:09
Історія пенсіонерки зі звільненої Харківщини про окупацію
Півроку сиділа в погребі без їжі, але дбала не тільки про себе. Історія пенсіонерки з деокупованої Харківщини
0:04:11
Вадим Зеленюк
Не боявся ні смерті, ні росіян. Історія Вадима Зеленюка — дзюдоїста і героя зі сталевим духом, що загинув за Україну
0:04:15
Збір коштів
Другі очі для ЗСУ! Як долучитися до великого збору на дрони
0:03:12
Історія танкіста, який трощить росіян на Запорізькому напрямку
Сорокатонна Ляля, що трощить росіян на Запорізькому напрямку: танкіст розповів про свою бойову машину
Дивитись більше

Останні відео
0:02:31
Волонтери про порятунок тварин із Бахмута

Сотні врятованих життів: як волонтери евакуюють тварин із Бахмута
0:01:22
перехоплені розмови
Командування сказало — стояти до останнього: прощальна розмова окупанта з дружиною
0:04:50
Козача Лопань
Росіяни знали, що це моя мати і творили звірства! Страшні історії з деокупованої Козачої Лопані
0:03:52
високопілля
Розстріляли всю родину на очах бабусі: Високопілля оговтується від окупації
псевдореферендум
Так виглядає страх розгрому! Кремлівські посіпаки оголосили дату псевдореферендуму — реакція України
0:02:13
Запоріжжя
Півночі сиділи у ванні, так було страшно: окупанти знов потужно вгатили по Запоріжжю
0:02:32
Полонені громадянами Шрі-Ланки
Виривали нігті та примушували прибирати. Росіяни знущалися з громадян Шрі-Ланки
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:04:48
Ситуація на фронті
Міноборони озвучило найпекельніші ділянки фронту. Маляр про першочергові завдання ЗСУ
0:07:11
Похорон королеви Єлизавети II
Похорон королеви Єлизавети II: як прощалась з монархом Велика Британія та увесь світ
Більше відео
перехоплені розмови
Читати далі
Командування сказало — стояти до останнього: прощальна розмова окупанта з дружиною

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь