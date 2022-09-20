Сотні врятованих життів: як волонтери евакуюють тварин із Бахмута

Понад сотня евакуацій із найгарячіших точок. Під обстрілами волонтери рятують та знаходять нових власників для тварин, яких покинули господарі. З Бахмута до Дніпра чотирилапих привозить команда небайдужих.

Уже в місті їх приймають у ветклініках, а згодом віддають новим власникам. Волонтери не припиняють роботи ані на тиждень. У невеликому бусику часом перевозять зо 30 тварин.

Волонтери про порятунок тварин із Бахмута

З Бахмута до Дніпра понад сотню рейсів здійснила команда волонтерів — із зон активних бойових дій доброчинці постійно рятують чотирилапих.

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Все одно маршрут був нелегкий: і дорога, і місто в поганому стані, тварини теж, вони стресують, важко, ми зупиняємося постійно, — розповідає волонтерка Катерина.

Катерина мала власний притулок для тварин у Бахмуті, а Віталій — бізнесмен із Хмельниччини, який після повномасштабного російського вторгнення став волонтером.

Разом вони евакуюють людей і покинутих домашніх тварин із найгарячіших точок Донбасу. Нині в невеликому автобусі — п’ять переносок із чотирилапими. У найгірші часи, кажуть, в цей бусик вміщувалося 34 тварини.

Це на 90-95% колишні домашні тварини, вони покинуті, залишаються на вулиці. Буває так, що ми їдемо за однією твариною, по дорозі знаходимо ще травмовану. Це може бути десь на позиціях на передовій.

Нині Бахмут чи не щоденно здригається від обстрілів, у місті залишилося близько 15% населення. Та, попри постійні атаки ворога, волонтери працюють без відпочинку. Під час кожної евакуації ризикують життям та здоров’ям.

Частина нашої команди поїхала за тваринами, вивозити притулок. Туди було влучання снаряду, понад 90 собак загинули, 400 залишилися. Вони поїхали за цими тваринами і потрапили в полон — два хлопця і дівчина, — розповідає волонтер Віталій.

Евакуація тварин із Бахмута

З найгарячіших точок волонтери провели майже сотню евакуацій. Спершу врятованих тварин везуть до ветклінік на огляд і лікування. Потім віддають власникам.

Ця вівчарка, як і майже всі тварини, яких вивозять небайдужі, була приречена на смерть. Колишні власники прив’язали собаку біля багатоповерхівки і поїхали з міста.

Після складних 200 км дороги вона нарешті в безпеці. У Дніпрі її зустрічає новий господар.

Війна, люди покидають своїх тварин, просто безвинних, які їм вірні ціле життя. Хоч він і старенький, та на гідне закінчення життя заслужив, — каже новий власник собаки Ігор.

Нині притулки у Дніпрі переповнені, прилаштувати чотирилапих дуже складно. Та цього разу волонтерам вдалося знайти господарів для усіх тварин. Частина з врятованих вирушить за кордон — на собак чекають у Польщі.

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