Розповіді
Ексклюзив

“Собачі сили України” — як дві такси з Дніпра збирають сотні тисяч гривень на допомогу ЗСУ

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Вересня 2022, 12:00
Як дві такси Кокс і Райтер в Дніпрі збирають гроші для ЗСУ

Ексклюзиви
“Собачі сили України” — як дві такси з Дніпра збирають сотні тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Висохлі заповідні озера та загиблі червонокнижні птахи: як війна призвела до екологічної катастрофи на Одещині
Ігор Гетало
Рани загоюються — і ми знову йдемо в бій! Рятувальник ДСНС про роботу героїв без зброї під час війни
вакцинація від ВПЛ
Від патологій до раку шийки матки: кому і коли показана вакцинація від ВПЛ? Пояснює гінеколог
“Собачі сили України” — як дві такси з Дніпра збирають сотні тисяч гривень на допомогу ЗСУ
Фармацевтка Яна Українська про улюблені ліки українців, націнку в аптеці та казуси на роботі
Дивитись більше

Більше новин
Ізюм поховання
Супутникові знімки Maxar та ексгумація тіл — що відбувається в Ізюмі сьогодні
Як приготувати майонез вдома
Рецепт корисного майонезу, який можна зробити вдома
подарунок на рік
Підбірка найкращих подарунків дитині на рік: безпечні, корисні, пізнавальні
Як захистити себе під час грози
Боїшся грому та блискавки? Розкажемо, як захистити себе під час грози
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ізюм поховання
Супутникові знімки Maxar та ексгумація тіл — що відбувається в Ізюмі сьогодні
“Собачі сили України” — як дві такси з Дніпра збирають сотні тисяч гривень на допомогу ЗСУ
З’їж ще шматочок “за маму й тата”! Чому песик відмовляється від корму та як налагодити харчування
історії героїв, які оберігали Ірпінь
Наші дії стали скалою, об яку росіяни зламали собі зуби: історії героїв, які оберігали Ірпінь
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Відео
Ізюм поховання

Супутникові знімки Maxar та ексгумація тіл — що відбувається в Ізюмі сьогодні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:51
Перехоплені розмови росіян від ГУР
Відправили на смерть: у нових перехоплених розмовах окупант скаржиться на “озвірілі” ЗСУ
2:02:51
Чотирилапі друзі ЗСУ - як захисники піклуються про тварин на передовій
Навіть на передовій піклуються про чотирилапих — як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів
0:03:09
Ціни на гречку
Майже делікатес! Що відбувається з цінами на гречку та як змінились посіви
0:04:41
Київщина
Окупанти пішли, а їх стиль життя залишився — як живе без електрики, води та газу село на Київщині
0:04:11
Вадим Зеленюк
Не боявся ні смерті, ні росіян. Історія Вадима Зеленюка — дзюдоїста і героя зі сталевим духом, що загинув за Україну
0:04:15
Збір коштів
Другі очі для ЗСУ! Як долучитися до великого збору на дрони
0:07:01
Протезування
Повернутися до життя — як допомогти тим, кому потрібен протез
2:04:47
Ситуація на кордоні з Білоруссю - як живе Чернігівська та Сумська області
Війна вдарила по будинках та людських переконаннях — як живуть прикордонні села Сумщини та Чернігівщини
Більше відео
історії героїв, які оберігали Ірпінь
Читати далі
Наші дії стали скалою, об яку росіяни зламали собі зуби: історії героїв, які оберігали Ірпінь

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь