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Втекти від “залізної руки города”: чому українці змінюють мегаполіси на села

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 18 Липня 2025, 17:00
Втекти від “залізної руки города”: чому українці змінюють мегаполіси на села
Фото Unsplash

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