Убежать от “железной руки города”: почему украинцы меняют мегаполисы на села

“Мир ловил меня, но не поймал”, — говорил выдающийся украинский философ Григорий Сковорода. Но что, если мир все же поймал тебя в свои сети, а желание вырваться становится все более невыносимым?

Цивилизация удовлетворяет почти все наши потребности, но захватывает каждый клочок пространства. Убежать от пробок, шума дорог и людей вокруг непросто, если ты живешь в мегаполисе по типу Киева или Днепра. Но иногда несказанно хочется.

Поэтому практика миграции в маленькие города и поселки становится популярнее. Люди показывают свой сельский быт в стареньких отреставрированных домах, а кто-то делится жизнью в городках, где все спокойно и размеренно.

Люди объясняют решение переехать по-разному: пережить трудный этап в жизни, восстановиться психически, вырваться из городского шума. Но они не сожалеют о своем выборе. Возможно, только о том, что не решились на это раньше.

Вікна-новини побеседовали с психотерапевтом ГО Центр психологической помощи Конфіденс Алиной Смирновой о том, почему человек, всю жизнь живший в мегаполисе, может захотеть переехать в деревню или маленький город.

Сбежать в село: люди показывают свой быт в соцсетях

В TikTok распространяется множество видео с историями о переезде. Раньше эти люди жили в Киеве и других “миллионниках”, но наконец решили сменить среду.

Большой город и люди, которые “вылезают на голову”, нередко вызывают тревожность. Смена места обитания дает ощущение пространства и свободы, а также возможность переосмыслить жизнь.



Хотя жизнь в селе или маленьком городке менее насыщена, но не все люди стремятся к постоянной социализации и развлечениям. Единение с природой, тишина местных парков, неспешность ритма жизни — то, что становится главным.

Есть и практические плюсы, ведь найти работу и жилье бывает даже легче, чем в больших городах с соответствующей большой конкуренцией.

Если говорить о жизни в селе, это возможность завести собственное хозяйство и определенным образом изолироваться за забором.

Здесь не будет соседей, мотоциклов среди ночи, напоминающих звук Шахеда и болтливых людей на лавочках под подъездом.



А вместо продуктов из супермаркета свои фрукты и овощи, яйца от домашней курицы, натуральное козье молоко и другие вкусности.

В заключение незагазованный воздух, близость к растениям и ощущение, что больше ничего не давит на мозг.



Почему мы устаем от города

Город — это не только метро, кофе to go и “встретимся на Дворце Спорта”, напоминает психотерапевт Алина Смирнова. Это еще и огромная нагрузка на психику.

Особенно сейчас, когда в голове часто фоном звучит воздушная тревога. И даже любимый Киев иногда истощает до капли.

Это одна из причин, почему мегаполис начинает “давить”, а украинцы в последнее время ищут покой в селах, лесах и маленьких городах.

— Избыток стимулов — звуков, запахов, толпы, визуальной рекламы — истощает как психику, так и тело. В этом смысле Георг Зиммель (немецкий философ и социолог — ред.) еще более ста лет назад писал о “вынужденной апатии” жителя большого города — защитной реакции на постоянный поток раздражителей, — объясняет эксперт.

В Украине это особенно заметно в переполненном транспорте, торговых центрах, уличном шуме, где постоянно звучит что-то новое — от рекламных лозунгов до сигналов тревоги.

— Как писал Чарльз Монтгомери в Happy City, город должен быть источником радости, а не перегрузки, однако в условиях неадаптированной городской инфраструктуры все это становится источником потери концентрации, повышенной тревоги и желания убежать.

Как война меняет наше восприятие городов

Киев, Харьков, Одесса, Николаев — это когда-то любимые места для жизни, а ныне большие мишени российской армии. Это формирует коллективную и индивидуальную травму у жителей.

По словам Алины Смирновой, нейропсихологи исследовали, что угроза в пространстве запускает реакцию “бей или беги”, и тело автоматически ищет более безопасный ландшафт.

— Именно поэтому многие украинцы, даже имея работу в Киеве, бессознательно тянутся в меньшие города или сельскую местность — оттуда “меньше видно” и “меньше слышно” войну.

Это не только о физической безопасности, но и о восстановлении базового ощущения контроля над жизнью.

Переезд из мегаполиса: исцеление или кризис

Переезд может стать как спасением, так и вызовом, предостерегает психотерапевт. Она ссылается на идеи эксперта по генеральному планированию городов Дэвида Сима, которая заключается в том, что меньшие просторы создают ощущение близости, замедления, человечности.

— С другой стороны, шок от потери привычных структур (быстрый темп, доступность, анонимность) может вызвать тревогу, изоляцию, даже депрессивные переживания.

Особенно это заметно в украинском контексте, когда переезд — не всегда выбор, а вынужденное решение из-за войны или потери работы.

В случае переезда психика может среагировать на внутренний конфликт: “мне здесь безопаснее, но душа осталась там”.

Действительно ли село или маленький город может нас успокоить

Переезд в маленький город или село — это не всегда бегство, но часто попытка психики восстановить баланс.

Социолог Зигмунт Бауман утверждал, что современный город — это “текучая” конструкция, в которой трудно закрепиться и обрести стабильность.

— Переезд в более тихое пространство становится символическим желанием остановить этот вихрь. Но в то же время страх имеет географию: мы думаем, что убежим от тревоги, сменив место, но переносим ее с собой, — говорит психолог.

То есть, размер города не решает внутренних вопросов, если они не проговорены и не проработаны профессионально. А бегство из мегаполиса не растворит переживаний и отрицательных эмоций.

Тишина и покой села — как ресурс для творческих людей

Покой деревенской жизни или расслабленность маленького города может пробуждать наше творчество и креатив.

— Для творческих людей тишина — это не просто отсутствие звука, а среда для глубокого контакта с собой. Именно в условиях не шумного пространства появляется интуиция, образы, вдохновение, — объясняет психолог.

Это называется режимом дефолтной сети мозга — когда мы не загружены внешними стимулами, а внутренний голос становится громче.

Это может быть домик в Карпатах, дача за город или даже тихое место в городском парке. Они могут дарить нам чувство медленного ритма и помогать сосредотачиваться на своих мыслях.

Как восстанавливаться, если невозможно покинуть пределы мегаполиса

Если побег недостижим, важно создать “островок покоя” даже в большом городе.

— Мегаполис в Украине сегодня — не просто пространство, а вызов психике. Он может истощить, а может стать местом исцеления, если вовремя замечать свои потребности.

Психотерапевт подчеркивает, что размер города еще не гарантия покоя. Главное — осознанность, ритм и пространство для себя.

Алина Смирнова приводит несколько действенных стратегий, подтверждаемых исследованиями современной психотерапии:

микро-природа: зеленый подоконник, посещение ботанического сада или леса, прогулки в парке;

цифровой минимализм: уменьшение количества потребляемой информации (меньше новостей, чатов, отключение push-уведомлений);

тело в движении: пешая прогулка без телефона, являющаяся микро-перезагрузкой нервной системы;

ритуалы тишины: медитация, глинотерапия, чтение или 10 минут в тишине;

живое общение: короткие беседы с соседями, бариста, коллегами и более тесное общение с друзьями и родными, которые возвращают человека в “человечность” среди безликого потока.

Иногда суета этого мира убивает в нас радость. Поэтому важно знать, как вернуть оптимизм в жизнь.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!