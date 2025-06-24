Вимкнути назавжди: люди у світі втомилися від новинних сповіщень — дослідження

Нинішня реальність — новини буквально щосекунди потрапляють в наше інформаційне поле, прориваються у вихідні, вечерю з друзями, розмову з дитиною. Все частіше це все про перевантаження, а не про те, щоб бути в курсі подій.

З кожним роком усе більше людей не витримують інформаційного тиску. Вони не просто менше читають — вони свідомо уникають новин. Видаляють застосунки, відписуються від телеграм-каналів, вимикають push-нотифікації.

І мова не лише про втому. Це нова інформаційна поведінка людей у світі. У Reuters Institute дослідили, чому користувачі більше не хочуть бути “в курсі” щосекунди.

Вимкнути Push-сповіщення — нова реальність

Push-сповіщення колись здавалися виданням ідеальним способом тримати зв’язок із читачем. Лаконічно, миттєво, зручно. Але 2025-й показує — щось пішло не так.

79% користувачів у світі взагалі не отримують жодних новинних сповіщень протягом тижня.

З них 43% відключили їх навмисно, бо вважають, що їх надто багато або вони не мають реальної цінності.

Інститут журналістики Reuters, який провів опитування в 47 країнах, підкреслює: медіа зіткнулися з кризою довіри саме в тому місці, де нещодавно мали найкоротший шлях до аудиторії — у швидких сповіщеннях на телефоні. Люди втомилися — і це головний висновок звіту.

Останнє десятиліття push-сповіщення лише набирали обертів. У США їх почали використовувати вчетверо частіше. Кількість пушів зросла з 6% до 23%, у Великій Британії — з 3% до 18%

І поки користувачі масово відписуються, медіа намагаються втримати тонкий баланс: повідомити щось дійсно важливе й не здатися нав’язливими.

— Це ніби балансувати над прірвою. Надмірна кількість сповіщень — і користувач видаляє застосунок. Це провал. Проблема в тому, що хоча видання й знають, що не варто надсилати забагато сповіщень, усе одно завжди є ті, хто не може втриматись, — каже автор звіту Нік Ньюмен.

Справді — хтось намагається дотримуватися розумного ритму, а хтось просто заливає читача заголовками без кінця. У звіті наведено конкретні приклади:

Tagesschau (Німеччина) — 1,9;

Financial Times — 1 сповіщення на день, часто персоналізоване;

The Times (Велика Британія) — до 4;

The Guardian — близько 7;

BBC News — 8,3;

The New York Times — 10;

NDTV (Індія) — 29,1;

Jerusalem Post і CNN Indonesia — до 50 сповіщень щодня.

Новини викликають втому, тривогу і бажання сховатися

Якщо push-сповіщення вже стали подразником, то самі новини — джерелом глибшої втоми.

За даними Digital News Report 2025, 40% людей у світі свідомо уникають новин. Причини? Надмірний негатив, постійне повторення одних і тих самих тем, відчуття безсилля, а ще — банальне інформаційне перевантаження.

У 2017 році таких людей було 29%, тож тенденція зростає. Люди у світі все частіше кажуть: “Це забагато для мене”, “Я ні на що не впливаю”, “Новини псують настрій”.

Особливо сильно це помітно серед молоді. У багатьох країнах частка тих, хто взагалі не читає новини регулярно, найбільша саме у віковій групі 18–24 роки. Для них новини — це просто моральне навантаження і те, від чого хочеться відпочити.

Автори звіту наголошують: люди ніби байдуже ставляться до світу. Але це не так. Насправді — це форма захисту від перенасичення інформацією, яке не дає відчуття контролю.

— Часто уникнення новин — це не небажання знати, а потреба вижити емоційно, — пояснюють дослідники.

Дехто обирає читати лише заголовки, дехто — тільки перевірені щоденні дайджести, дехто взагалі покладається на друзів або соцмережі, щоб бути “приблизно в курсі”.

Проте все більше українців використовують ШІ. Дізнайся про нове дослідження в наступному матеріалі Вікна.tv.

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