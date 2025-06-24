Дозвілля Опитування

Вимкнути назавжди: люди у світі втомилися від новинних сповіщень — дослідження

Марія Бондар, редакторка сайту 24 Червня 2025, 08:00 3 хв.
Люди втомились від новин
Фото Pexels

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