Опитування

Кожен четвертий українець вже використовує ШІ — свіжі дані соцопитування

Марія Дзюба, редакторка сайту 08 Травня 2025, 07:00
Кожен четвертий українець вже використовує ШІ — свіжі дані соцопитування
Фото Pexels
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