Кожен четвертий українець вже використовує ШІ — свіжі дані соцопитування

Фото Pexels Свіже дослідження від Детектора медіа показало, що інтернет став невід’ємною частиною життя 91% українців, які користуються ним щодня. Лише невелика частина населення (5%) залишається поза мережею. А скільки українців використовують ШІ? Дізнайся у матеріалі. Українці застосовують ШІ: свіжі дані соцопитування Цікавою тенденцією серед українців є зростання зацікавленості у штучному інтелекті (ШІ). Майже третина українців (28%) вже мали досвід його використання, переважно для робочих (14%) та навчальних (12%) цілей. Проте більшість (72%) поки що не використовує ШІ через відсутність потреби, незнання або навіть необізнаність. На жаль, дослідження виявило зниження рівня медіаграмотності серед українців. Якщо на початку повномасштабного вторгнення цей показник сягав 81%, то у 2024 році він знизився до 72%. Експерти пов’язують це з адаптацією до воєнних реалій, інформаційною втомою та змінами в методології дослідження. Схожа тенденція спостерігається і з цифровою компетентністю, рівень якої зменшився з 55% до 48%. Telegram лідирує серед новинних платформ Основним джерелом суспільно-політичних новин для українців став Telegram (60%), за яким йде YouTube (37%). Лише незначна частина опитаних не використовує ці сервіси для отримання інформації. Для навчання найчастіше використовують YouTube та Facebook, а для спілкування — Viber. Читати на тему Допоки ШІ не розлучить нас: жінка пішла від чоловіка, бо ChatGPT “наворожив” їй зраду Випадок стався у Греції. Чоловік відкидає всі обвинувачення у зраді. Довіра до медіа під питанням Опитування засвідчило зниження загального рівня довіри до медіа. Українці стали обережнішими у споживанні інформації, і зросла кількість тих, хто довіряє контенту лише частково. Серед причин недовіри: однобоке висвітлення подій (47%), відсутність джерел інформації (39%), неточні дані (43%). Більшість респондентів (66%) вважає, що політичні інтереси часто впливають на подачу інформації. Думки про цензуру та важливість суспільних медіа Більшість українців (70%) вважає, що головне завдання медіа — інформувати громадян. Проте значна частина респондентів має сумніви щодо незалежності ЗМІ, вважаючи, що вони працюють в інтересах влади (51%) або власників (24%). Щодо цензури, думки розділилися, але значна частина вважає, що вона існує, хоч і в прихованій формі. Важливим є те, що абсолютна більшість українців (74%) вважає суспільні медіа важливими, оскільки вони мають працювати в інтересах усього суспільства, а не окремих осіб. Довідка: Опитування ГО Детектор медіа проводилося у січні 2024 року серед 1200 українців віком 18-65 років (крім тимчасово окупованих територій). Раніше ми розповідали, як підприємства можуть підтримати ветеранів у пошуку роботи та як ти можеш долучитися до всеукраїнського опитування з цього питання. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Соціологія, Україна, Штучний інтелект Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter