Кожен четвертий українець вже використовує ШІ — свіжі дані соцопитування

Свіже дослідження від Детектора медіа показало, що інтернет став невід’ємною частиною життя 91% українців, які користуються ним щодня.

Лише невелика частина населення (5%) залишається поза мережею. А скільки українців використовують ШІ? Дізнайся у матеріалі.

Українці застосовують ШІ: свіжі дані соцопитування

Цікавою тенденцією серед українців є зростання зацікавленості у штучному інтелекті (ШІ).

Майже третина українців (28%) вже мали досвід його використання, переважно для робочих (14%) та навчальних (12%) цілей.

Проте більшість (72%) поки що не використовує ШІ через відсутність потреби, незнання або навіть необізнаність.

На жаль, дослідження виявило зниження рівня медіаграмотності серед українців. Якщо на початку повномасштабного вторгнення цей показник сягав 81%, то у 2024 році він знизився до 72%.

Експерти пов’язують це з адаптацією до воєнних реалій, інформаційною втомою та змінами в методології дослідження.

Схожа тенденція спостерігається і з цифровою компетентністю, рівень якої зменшився з 55% до 48%.

Telegram лідирує серед новинних платформ

Основним джерелом суспільно-політичних новин для українців став Telegram (60%), за яким йде YouTube (37%).

Лише незначна частина опитаних не використовує ці сервіси для отримання інформації. Для навчання найчастіше використовують YouTube та Facebook, а для спілкування — Viber.

Довіра до медіа під питанням

Опитування засвідчило зниження загального рівня довіри до медіа. Українці стали обережнішими у споживанні інформації, і зросла кількість тих, хто довіряє контенту лише частково.

Серед причин недовіри:

однобоке висвітлення подій (47%),

відсутність джерел інформації (39%),

неточні дані (43%).

Більшість респондентів (66%) вважає, що політичні інтереси часто впливають на подачу інформації.

Думки про цензуру та важливість суспільних медіа

Більшість українців (70%) вважає, що головне завдання медіа — інформувати громадян.

Проте значна частина респондентів має сумніви щодо незалежності ЗМІ, вважаючи, що вони працюють в інтересах влади (51%) або власників (24%).

Щодо цензури, думки розділилися, але значна частина вважає, що вона існує, хоч і в прихованій формі.

Важливим є те, що абсолютна більшість українців (74%) вважає суспільні медіа важливими, оскільки вони мають працювати в інтересах усього суспільства, а не окремих осіб.

Довідка: Опитування ГО Детектор медіа проводилося у січні 2024 року серед 1200 українців віком 18-65 років (крім тимчасово окупованих територій).

Раніше ми розповідали, як підприємства можуть підтримати ветеранів у пошуку роботи та як ти можеш долучитися до всеукраїнського опитування з цього питання.

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