Робота для ветеранів та ветеранок — долучайся до всеукраїнського опитування

Фото Pexels Захисники та захисниці повертаються з війни до цивільного життя і шукають роботу. А бізнес стикається з новим викликом: як правильно інтегрувати ветеранів у колективи? Що для цього потрібно? Чого бояться роботодавці? Щоб отримати відповіді з перших вуст, платформа robota.ua разом з Українським ветеранським фондом Мінветеранів запустили всеукраїнське опитування. Долучитися може будь-яка компанія — навіть якщо такого досвіду ще немає. Бо саме бізнес сьогодні може знайти ефективні інструменти адаптації та підтримки. Працевлаштування ветеранів — опитування Щоб створити справді дієві рішення, потрібно розуміти ситуацію зсередини — з погляду самих роботодавців. Саме тому проводиться опитування. У ньому — короткі, але важливі запитання, які допоможуть виявити досвід і бар’єри, з якими стикаються компанії: чи має ваша компанія досвід роботи з ветеранами та ветеранками? які виклики ви бачите на цьому шляху? що могло б допомогти вам у створенні комфортного робочого середовища для ветеранів та ветеранок? Читати на тему Це зручно! В Україні безкоштовно облаштують робочі місця для ветеранів з інвалідністю Читай про нову допомогу від держави та як її оформити. Мета опитування На заповнення анкети піде близько 5 хвилин і анонімність збережено, кажуть ідейні натхненники. Дослідження допоможе: сформувати реальні рішення для бізнесу та держави; створити практичні рекомендації для компаній; побудувати політику, засновану на потребах роботодавців і ветеранської спільноти. Результати опитування будуть проаналізовані командою Українського ветеранського фонду та robota.ua. І на їх основі запропонують конкретні інструменти, які допоможуть компаніям краще розуміти потреби ветеранів — і будувати здорове, дружнє середовище в колективах. Заповнити анкету можна за посиланням. Після війни ветерани потребують не лише фізичного, але й душевного зцілення та адаптації. Вікна поговорили із психологом про виклики, які можуть спіткати військових, коли вони повернуться до цивільного життя. Читай про це далі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Бізнес, Ветерани, Соціологія, Україна, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter