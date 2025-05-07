Робота для ветеранів та ветеранок — долучайся до всеукраїнського опитування

Захисники та захисниці повертаються з війни до цивільного життя і шукають роботу. А бізнес стикається з новим викликом: як правильно інтегрувати ветеранів у колективи? Що для цього потрібно? Чого бояться роботодавці?

Щоб отримати відповіді з перших вуст, платформа robota.ua разом з Українським ветеранським фондом Мінветеранів запустили всеукраїнське опитування.

Долучитися може будь-яка компанія — навіть якщо такого досвіду ще немає. Бо саме бізнес сьогодні може знайти ефективні інструменти адаптації та підтримки.

Працевлаштування ветеранів — опитування

Щоб створити справді дієві рішення, потрібно розуміти ситуацію зсередини — з погляду самих роботодавців. Саме тому проводиться опитування.

У ньому — короткі, але важливі запитання, які допоможуть виявити досвід і бар’єри, з якими стикаються компанії:

чи має ваша компанія досвід роботи з ветеранами та ветеранками?

які виклики ви бачите на цьому шляху?

що могло б допомогти вам у створенні комфортного робочого середовища для ветеранів та ветеранок?

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Мета опитування

На заповнення анкети піде близько 5 хвилин і анонімність збережено, кажуть ідейні натхненники.

Дослідження допоможе:

сформувати реальні рішення для бізнесу та держави;

створити практичні рекомендації для компаній;

побудувати політику, засновану на потребах роботодавців і ветеранської спільноти.

Результати опитування будуть проаналізовані командою Українського ветеранського фонду та robota.ua. І на їх основі запропонують конкретні інструменти, які допоможуть компаніям краще розуміти потреби ветеранів — і будувати здорове, дружнє середовище в колективах.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Після війни ветерани потребують не лише фізичного, але й душевного зцілення та адаптації. Вікна поговорили із психологом про виклики, які можуть спіткати військових, коли вони повернуться до цивільного життя. Читай про це далі.

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