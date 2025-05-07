Работа для ветеранов и ветеранок — присоединяйся к всеукраинскому опросу

Защитники и защитницы возвращаются с войны к гражданской жизни и ищут работу. А бизнес сталкивается с новым вызовом: как правильно интегрировать ветеранов в коллективы? Что для этого нужно? Чего боятся работодатели?

Чтобы получить ответы из первых уст, платформа robota.ua вместе с Украинским ветеранским фондом Минветеранов запустили всеукраинский опрос.

Приобщиться может любая компания — даже если такого опыта еще нет. Потому что именно бизнес сегодня может найти эффективные инструменты адаптации и поддержки ветеранов.

Трудоустройство ветеранов — опрос

Чтобы создать действительно действенные решения, нужно понимать ситуацию изнутри — с точки зрения самих работодателей. Именно поэтому проводится опрос.

В нем — короткие, но важные вопросы, которые помогут выявить опыт и барьеры, с которыми сталкиваются компании:

имеет ли ваша компания опыт работы с ветеранами и ветеранками?

какие вызовы вы видите на этом пути?

что могло бы помочь вам в создании комфортной рабочей среды для ветеранов и ветеранок?

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Цель опроса

На заполнение анкеты уйдет около 5 минут и анонимность будет сохранена, говорят идейные вдохновители.

Исследование поможет:

сформировать реальные решения для бизнеса и государства;

создать практические рекомендации для компаний;

построить политику, основанную на потребностях работодателей и ветеранского сообщества.

Результаты опроса будут проанализированы командой Украинского ветеранского фонда и robota.ua. И на их основе предложат конкретные инструменты, которые помогут компаниям лучше понимать потребности ветеранов — и строить здоровую, дружественную атмосферу в коллективах.

Заполнить анкету можно по ссылке.

После войны ветераны нуждаются не только в физическом, но и в душевном исцелении и адаптации. Вікна поговорили с психологом о вызовах, с которыми могут столкнуться военные, когда они вернутся к гражданской жизни. Читай об этом далее.

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