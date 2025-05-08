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Каждый четвертый украинец уже использует ИИ – свежие данные соцопроса

Мария Дзюба, редактор сайта 08 мая 2025, 07:00
Каждый четвертый украинец уже использует ИИ – свежие данные соцопроса
Фото Pexels
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