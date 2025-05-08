Каждый четвертый украинец уже использует ИИ – свежие данные соцопроса

Свежее исследование от Детектора медиа показало, что интернет стал неотъемлемой частью жизни 91% украинцев, которые пользуются им ежедневно. А сколько украинцев используют искусственный интеллект? Узнай в материале.

Сколько украинцев применяют ИИ: свежие данные соцопроса

Лишь небольшая часть населения Украины (5%) остается вне сети. Вместе с тем, вызывает интерес растущий спрос на искусственный интеллект (ИИ).

Почти треть украинцев (28%) уже имели опыт его использования, преимущественно для рабочих (14%) или учебных (12%) целей.

Однако большинство (72%) пока не используют ИИ из-за отсутствия потребности, незнания или даже неосведомленности.

К сожалению, исследование выявило снижение уровня медиаграмотности среди украинцев. Если в начале полномасштабного вторжения этот показатель достигал 81%, то в 2024 году он снизился до 72%.

Эксперты связывают это с адаптацией к военным реалиям, информационной усталостью и изменениями в методологии исследования.

Похожая тенденция наблюдается и с цифровой компетентностью, уровень которой снизился с 55% до 48%.

Telegram лидирует среди новостных платформ

Основным источником общественно-политических новостей для украинцев стал Telegram (60%), за которым следует YouTube (37%).

Лишь незначительная часть опрошенных не использует эти сервисы для получения информации. Для обучения чаще всего используют YouTube и Facebook, а для общения — Viber.

Доверие к медиа под вопросом

Опрос показал снижение общего уровня доверия к медиа. Украинцы стали осторожнее в потреблении информации, и выросло число тех, кто доверяет контенту лишь частично.

Среди причин недоверия:

однобокое освещение событий (47%),

отсутствие источников информации (39%),

неточные данные (43%).

Большинство респондентов (66%) считает, что политические интересы часто влияют на подачу информации.

Мнения о цензуре и важности общественных медиа

Большинство украинцев (70%) считает, что главная задача медиа — информировать граждан.

Однако значительная часть респондентов сомневается в независимости СМИ, полагая, что они работают в интересах власти (51%) или владельцев (24%).

Относительно цензуры мнения разделились, но значительная часть считает, что она существует, хотя и в скрытой форме.

Важно то, что абсолютное большинство украинцев (74%) считает общественные медиа важными, поскольку они должны работать в интересах всего общества, а не отдельных лиц.

Справка: Опрос Детектора медиа проводился в январе 2024 года среди 1200 украинцев в возрасте 18-65 лет (кроме жителей временно оккупированных территорий).

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